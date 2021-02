„Enter Sandman“ von Metallica in Auto-Werbung zu hören

Wie Kirk Hammett in einem Interview verriet, erinnern sich seine Bandkollegen nicht an den Moment, als sie das erste Mal aufeinander trafen.

Kirk Hammett stieg 1983 als Nachfolger von Dave Mustaine bei Metallica als Leadgitarrist ein. Nach einer Live-Show traf er 1982 erstmals auf seine damals zukünftigen Bandmitglieder, doch weder für Frontmann James Hetfield noch für den Schlagzeuger Lars Ulrich schien das ein erinnernswerter Moment gewesen zu sein. Sie haben das Treffen nämlich total vergessen. Doch zum Glück erinnert sich Hammett noch sehr genau daran und erzählte kürzlich in einem Interview von seiner ersten Begegnung mit Metallica. „Wo, diese Jungs sind verdammt gut“ In der Sendung „Gibson TV“ erzählte Kirk Hammett, dass er 1982 das erste Mal von Metallica hörte. Er berichtete…