„Aufgrund von Campinos Hörsturz müssen wir leider auch das Konzert am Sonntag in München beim Rockavaria-Festival absagen“ – nach dem Waldbühnen-Auftritt, der für Freitag geplant war, canceln die Toten Hosen also auch den Festival-Gig beim Rockavaria.

Man sei „wahnsinnig enttäuscht.“ Der Veranstalter bestätigt die Facebook-Meldung der Musiker: „Schweren Herzens müssen wir euch mitteilen, dass Die Toten Hosen leider auch ihre Headliner-Show am Sonntag auf dem Rockavaria-Festival canceln müssen. Wir wünschen Campino schnelle Genesung und hoffen, dass es ihm bald besser geht.“

Dennoch sein man optimistisch, was das Rockavaria angeht. Man habe mit „Limp Bizkit, Donots, Royal Republic und vielen weiteren Bands ein sensationelles Line-up, um am Sonntag trotzdem auf dem Königsplatz zu rocken.“ Campino und Kollegen waren für den Sonntag mit einem Headliner-Konzert auf dem Münchner Königsplatz vorgesehen.

Rückerstattung für Tickets beim Rockavaria

Wegen des Hosen-Ausfalls bieten die Veranstalter DEAG und Global Concerts, wie ebenfalls auf Facebook angekündigt, eine teilweise Rückerstattung der Kaufpreise für manche Eintrittskarten an.

Es gibt auch Änderungen im Lineup: Limp Bizkit übernimmt den Headliner Slot auf der King’s Stage. Af der King’s Stage starten wie geplant Turbobier, gefolgt von Dog Eat Dog, Emil Bulls, Donots und Limp Bizkit.

Die Toten Hosen sagen Rockavaria ab:

Die Ursachen für einen Hörsturz können vielfältig sein, in der Regel gibt es einen Verlust der Hörfähigkeit, der bis zur Gehörlosigkeit führen kann. Der Hörsturz kann zwar durch hohe Lautstärke ausgelöst werden, oft aber werden Stress, Autoimmunerkrankungen und Risse der Rundfenstermembran als Ursachen diskutiert.

Nach Expertenansicht sind insbesondere Personen mit Übergewicht, Bluthochdruck, Diabetes mellitus und Fettstoffwechselstörungen sowie Raucher gefährdet. Auch Stress könnte ein Risikofaktor sein.