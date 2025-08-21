The Beatles: Paul McCartney deutet „Anthology“-Rückkehr an

Kein Zufall, dass die Welt seit David Bowies Tod vor die Hunde geht

Am Montagabend (19. August) teilte der Musiker eine Bilderreihe auf Instagram, welche die isolierten Zahlen „1“, „2“, „3“ und „4“ zeigt, jeweils mit Ausschnitten aus den Original-Artworks der gleichnamigen Beatles-Alben gefüllt.

Eine Erklärung oder Bildunterschrift fehlte, dennoch sehen viele Fans darin einen klaren Hinweis. Könnte nach fast 30 Jahren tatsächlich „Anthology 4“ erscheinen?

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Die Beatles und ihr „Anthology“-Projekt

Der erste Teil erschien im November 1995, begleitet von einer sechsteiligen TV-Doku, in der Paul McCartney, George Harrison und Ringo Starr die Geschichte der Band selbst erzählten.

Parallel dazu wurden die Alben „Anthology 1, 2 und 3“ veröffentlicht, die Live-Versionen, Demos, Outtakes und bisher unveröffentlichtes Material enthielten. Besonders Aufsehen erregten die beiden neuen Songs „Free as a Bird“ und „Real Love“, die mithilfe von John Lennons alten Demoaufnahmen und Jeff Lynne produziert wurden.

Auch eine weitere Lennon-Demo namens „Now and Then“ war damals im Gespräch, wurde aber nicht fertiggestellt. Erst 2023 nutzten McCartney und Starr KI-Technologien, um Lennons Stimme aus den alten Aufnahmen zu isolieren und den Song offiziell zu veröffentlichen.

„Anthology 4“ oder Disney+-Re-Release?

McCartneys Post befeuert nun die Gerüchte um ein mögliches viertes Album der Reihe, oder zumindest eine Neuauflage der ursprünglichen Sammlung. Auch ein Re-Release der Dokumentation bei Disney+ gilt als wahrscheinlich, nachdem der Streamingdienst zuletzt bereits restauriertes Beatles-Material wie „Beatles ’64“ gezeigt hatte.

Offiziell bestätigt ist bislang nichts. Fans spekulieren jedoch bereits über mögliche Remixe von „Free as a Bird“ und „Real Love“ mithilfe moderner Technik. Die Tatsache, dass auf Streamingdiensten seit kurzem die Bezeichnung „1995 Mix“ für beide Songs auftaucht, verstärkt diese These.

30 Jahre „Anthology“

2025 markiert das 30-jährige Jubiläum des Beatles-Projekts, ein naheliegender Zeitpunkt für eine Wiederveröffentlichung. Ob es bei einer Neuauflage bleibt oder ob tatsächlich ein bislang unveröffentlichtes „Anthology 4“ erscheint, bleibt abzuwarten. Auf den offiziellen Beatles-Kanälen heißt es bislang nur: „Stay tuned.“