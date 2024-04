Las Vegas Sphere: Hier kann man die letzte U2-Show im Radio hören

U2 eröffneten im September 2023 die Las Vegas Sphere und spielten seitdem 40 Shows in der Veranstaltungsstätte mit einem krönenden Abschluss am 02. März. Genau dieses Konzert können Fans weltweit nun im Radio hören. Auch drei deutsche Radiosender werden die Aufzeichnung im nächsten Monat ausstrahlen (u2tour.de berichtete zuerst).

Der Mitschnitt der letzten Sphere-Show von U2 wurde vorerst nur den zahlenden Mitgliedern des amerikanischen Radiosenders SiriusXM zur Verfügung gestellt. Jetzt gibt es auch die Termine für Radiostationen weltweit. Bereits diesen Freitag (19. April) starten die ersten Ausstrahlungen unter anderem in UK, Japan, Irland und den Niederlanden.

In Deutschland könnt ihr das Konzert auf den folgenden Sendern hören:

hr1 – Sonntag, 05. Mai um 20 Uhr

NRW Lokalradios – Freitag, 10. Mai, Uhrzeit noch unbekannt

WDR2 – Samstag, 25. Mai 20 Uhr

Bei dem Konzert im März spielte die Rockband zum ersten Mal seit 2016 das „War“-Lied „40“ und eine besondere Version ihres Covers von „Don’t Dream It’s Over“ von Crowded House, die ihnen Sänger Neil Finn zur Verfügung gestellt hatte. Außerdem luden sie zu Beginn des Abends den Co-Produzenten von „Achtung Baby“, Daniel Lanois, auf die Bühne ein, um gemeinsam „One“ zu performen.

Neben dem Konzert wird auch ein Interview mit Leadsänger Bono, Gitarrist The Edge, Bassist Adam Clayton und Schlagzeuger Larry Mullen Jr. Teil der Übertragung sein. Hierbei handelt es sich um das Interview, welches die vier am Tag vor dem vorletzten Auftritt in der Zoo Station in Las Vegas mit Gavin Friday und DJ Pauli The PSM geführt haben.

U2’s Sphere-Nachfolger ist die amerikanische Rockband Phish, die im April für vier Abende zu Gast sein wird. Anschließend übernimmt Dead & Company im Mai und Juni.