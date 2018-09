Am Anfang war Berlin: Alfred Löw ging im Jahr 1925 zu einem Jazz-Konzert der Chocoloate Kiddies mit Sam Wooding im Admiralspalast – dort traf der 16-Jährige Frank Wolff, einen vom Jazz begeisterten Fotografen. Es entstand eine Freundschaft, aus der das bedeutendste aller Jazz-Labels hervorging: Blue Note.

Zum 80. Geburtstag der Plattenfirma präsentierte der ROLLING STONE die Geschichte des Labels Eric Friedlers Dokumentarfilm „It Must Schwing!“ im Venue Berlin. Bei einem Podiumsgespräch mit ROLLING-STONE-Redakteur Maik Brüggemeyer und dem Jazz-Experten Andreas Müller äußerte Eric Friedler seine Begeisterung für das Sujet: „Von den etwa 1000 Platten, die Blue Note veröffentlicht haben, sind 750 legendär.“

„It Must Schwing!“ im Venue Berlin: Die Geschichte von Blue Note 1 von 7 „It Must Schwing!“ im Venue Berlin, von links: ROLLING-STONE-Chefredakteur Sebastian Zabel, Regisseur Eric Friedler, ROLLING-STONE-Redakteur und Moderator Maik Brüggemeyer Foto: Christoph Voy. All rights reserved.

2 von 7 „It Must Schwing!“ im Venue Berlin Foto: Christoph Voy. All rights reserved.

3 von 7 von links: ROLLING-STONE-Redakteur Maik Brüggemeyer, Regisseur Eric Friedler und Andreas Müller (Deutschlandfunk Kultur, Radio Eins) Foto: Christoph Voy. All rights reserved.

4 von 7 Jazz-Legende Rolf Kühn (li.) mit Regisseur Eric Friedler Foto: Christoph Voy. All rights reserved.

5 von 7 Eric Friedler und Rolf Kühn Foto: Christoph Voy. All rights reserved.

6 von 7 ROLLING-STONE-Redakteur Maik Brüggemeyer, Regisseur Eric Friedler und Astrid Kieselbach (Director Jazz bei Universal Music Classics & Jazz) Foto: Christoph Voy. All rights reserved.

7 von 7 Zuschauer bei „It Must Schwing!“ im Venue Berlin Foto: Christoph Voy. All rights reserved. Previous Image Next Image

Löw emigrierte in den 30er-Jahren von Deutschland nach New York City, wo der Jazz aufblühte, und nannte sich fortan Alfred Lion. Sein bester Freund Frank Wolff folgte nach Kriegsanfang und wurde als Francis Wolff Geschäftspartner der 1938 gegründeten Blue Note Records. Der Film begleitet die Entwicklung der Plattenfirma mit Stimmen von Musikern wie dem krächzenden Lou Donaldson, der einzigen weißen Sängerin Sheila Jordan und dem bei der Venue-Verastaltung anwesenden Klarinettisten Rolf Kühn. Die Dokumentation zeigt auch die unterschiedlichen Temperamente von Lion und Wolff, sie sich in der Liebe zum Jazz vereinten. „Es ist schließlich die Geschichte einer Freundschaft“, so Friedler.

Blue Note war nicht bloß eine Plattenfirma – es war eine Familie, sagt einer der Musiker in dem Film. „Sie lebten die Utopie der Civil-Rights-Bewegung, lange bevor es sie gab“, erklärt der Regisseur. Die überwiegend schwarzen Musiker wurden von Lion und Wolff anständig bezahlt, vor und nach Konzerten beschützt und bei Problemen umsorgt. Dafür machten die Künstler zu jeder Tages- und Nachtzeit neue Aufnahmen, um Löws „It must schwing!“-Anspruch zu erfüllen.

Der familiäre, spontane Geist von Blue Note lebt weiter – in Eric Friedlers Film, in der heute noch bestehenden Plattenfirma und in kleinen Jazz-Labels, die sich demselben Geist verschrieben haben. Andreas Müller nennt We Jazz in Helsinki: „Kennt zwar keiner, aber die machen großartige Sachen!“

„It Must Schwing!“ wird in einigen Sondervorstellungen im Kino gezeigt; im Dezember läuft der Film in der ARD. Einen Text zu „It Must Schwing!“ lesen Sie in der September-Ausgabe des ROLLING STONE.