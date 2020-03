Jan Böhmermann wittert hinter Xavier Naidoos Hetze eine Verschwörung

Foto: Getty Images, Matthias Nareyek. All rights reserved.

Turbulente Zeiten für Xavier Naidoo: Wegen seines Hetze-Videos verlor er seinen Job in der DSDS-Jury und den letzten Support seiner alten Band Söhne Mannheims, die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung kritisierte den Sänger („ich bin Rassist, aber ohne Ansehen der Hautfarbe“) scharf, ebenso Rapper Smudo. Zu denen, die noch zu ihm halten, gehören zum Beispiel Til Schweiger und Fler.

Nun meldete sich auch Jan Böhmermann zur Causa Naidoo zu Wort, satirisch. In bester Verschwörungstheorie-Manier twitterte der Komiker: „CORONA: zählt mal die Buchstaben! C O R O N A = 6 Buchstaben!! Und wie viele Leute sind nach Xaviers Abgang noch in der DSDS-Jury? Richtig: 3! Und jetzt kommt’s: Schreibt bitte 3 mal 6 auf einen Zettel! Das ist ein Hinweis, wer dahinter steckt – hinter ALLEM!“

Drei mal sechs ergibt 18 – und die 18 wird vor allem in Neonazi-Kreisen für die Buchstaben A, eins und H, acht, des Alphabets benutzt: A.H. als Abkürzung für Adolf Hitler.

Böhmermanns satirischer Beitrag scheint also anzudeuten, dass für Coronakrankheit und Xavier Naidoo nur einer verantwortlich sein kann. Gleichzeitig repostete er einen Clip Naidoos, in dem der Aluhut-Träger die „Fridays for Future“-Bewegung indirekt als Teufelswerkzeug darstellt:

Jan Böhmermann auf Twitter: