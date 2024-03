Johnny Depp wehrt sich gegen Wut-Vorwürfe von Schauspielerin

Schauspielerin Lola Glaudini hat Johnny Depp beschuldigt, sie am Set von „Blow“ (2001) laut angegangen und aufs Übelste beschimpft zu haben. Nun äußert sich eine Vertreterin des Hollywood-Stars und weist die Anschuldigungen zurück: „Johnny legt immer großen Wert auf eine gute Zusammenarbeit mit den Darstellern und der Crew, und diese Schilderung unterscheidet sich stark von den Erinnerungen der anderen Mitglieder, die zu dieser Zeit am Set waren“, heißt es im Statement.

Filmcrew-Mitglied soll Zeuge sein

Nach der offiziellen Bekanntmachung bezieht sich die Vertreterin laut „TMZ“ auf einen Tontechniker, der auf Johnny Depps Seite stehe. Sam Sarkar, der Johnny Depp neben „Blow“ auch schon in der romantischen Komödie „Chocolate – Ein kleiner Biss genügt!“ als Tontechniker begleitete, will Depps Unschuld bestätigen können. Sarkar soll gesagt haben, er erinnere sich an keine der von Glaudini geschilderten Wutausbrüche.

In einer Episode des Podcasts „Powerful Truth Angles“ erzählte Glaudini Ende Januar 2024 von einer für sie traumatischen Situation zwischen ihr und dem „Fluch der Karibik“-Star am Filmset. Nachdem die Mimin die Anweisung des Regisseurs Ted Demme befolgt hatte – nach einem Monolog Depps sollte sie laut lachen – fuhr der angeblich aus der Haut. „Nach dem ‚Cut‘ des Regisseurs kam er zu mir rüber, hielt mir drohend seinen Finger ins Gesicht und sagte: ‚Für wen zum Teufel hältst du dich? Für wen hältst du dich, verdammt? Halt deine verdammte Klappe. Ich bin hier und versuche, meinen Text zu sagen, und du lenkst die Aufmerksamkeit auf dich. Du verdammte Idiotin!’“

Ab Minute 37:00 schildert Lola Glaudini ihre Sicht der Situation:

Lola Glaudini hat sich zu dem Statement der Vertreterin Depps noch nicht geäußert.