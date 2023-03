Tribute-Konzert mit Freunden: Joni Mitchell wieder live aufgetreten

Joni Mitchell hat sich nach einer langen Genesungspause von ihrer schwerer Krankheit soweit erholt, dass kurze Bühnenauftritte wieder möglich sind.

Am Mittwochabend begeisterte die Folk-Ikone in der DAR Constitution Hall in Washington, D.C. mit einer ihr gewidmeten Tribute-Show auf, bei der sie auch den Gershwin Prize for Popular Song der Library of Congress erhielt.

Natürlich blieb Mitchell nicht allein. Die Sängerin bekam hochkarätige Unterstützung von Freunden, Kollegen und Bewunderern. Annie Lennox sang „Both Sides Now“, Cyndi Lauper intonierte „Big Yellow Taxi“ (das schließlich aber zu einem Gemeinschaftserlebnis wurde). Weitere Gäste waren: Graham Nash, James Taylor, Brandi Carlile, Diana Krall, Herbie Hancock, Marcus Mumford, Ledisi und Angélique Kidjo.

Die letzte Nummer des Abends war natürlich Joni Mitchell vorbehalten. Sie sang ein Cover von Gershwins „Summertime“ (mit Unterstützung von Brandi Carlile) und erinnerte gemeinsam mit allen Anwesenden mit einer zart hingehauchten Version ihres Lieds „The Circle Game“ von 1966 an die Anfänge ihrer großen Musikkarriere.

Mitchell war im vergangenen Jahr nach über 20 Jahren Abwesenheit wieder auf der Bühne des Newport Folk Festivals zu sehen. Zuletzt kündigte sie weitere Auftritte und ein Live-Album an. Mit großem Aufwand veröffentlicht die Sängerin seit einiger Zeit als Teil einer Archiv-Serie bislang unbekannte Aufnahmen und Demos. Auch ihre legendären Studioalben werden nach und nach remastered neu aufgelegt.