Für The Cure schuf Tim Pope unvergessliche Videos: den Alptraum von „Lullaby“, den Wolkenbaum von „High“, für „Why Can’t I Be You?“ ließ er die Musiker tanzen – und sperrte sie für „Close To Me“ in einen Schrank.

Nun verkündete der Filmemacher große Pläne für das Cure-Jahr 2018, wenn Robert Smith und Kollegen ihr 40. Jubiläum feiern. Spekulationen heizte Pope schon vor Wochen an. Nun steht fest, was uns erwartet: ein Doku über die Band, von den Anfängen in den 1970ern bis heute. Enthalten sei darin Material aus Super-8-Filmen, Bootlegs, Interviews, Raritäten …

Konzert – aber kein Album?

Das sind große Neuigkeiten – aber wir wären enttäuscht, wenn das fürs Jahr 2018 alles wäre. Zwar geben The Cure für den Sommer zumindest ein Konzert (London, Hyde Park), aber Giga-Mega-Auftritte (40 und mehr Songs) spielt die Band bereits seit Jahren: eine Neverending-Raritäten-plus-Hits-Show, jeweils mindestens zweieinhalb Stunden Show.

Und: Das letzte Album ist bald zehn Jahre her („4:13 Dream“)! Aber wir geben für 2018 nicht auf …

Tim Pope auf Twitter:

So, 2018 will see me collaborating with Robert on a feature-length, chronological documentary of The Cure’s history from the 1970s via present day to the future. Robert himself will tell the story and this will work alongside other events for the band’s 40-year celebration. — Tim Pope (@timpopedirector) December 13, 2017

The film to which I will bring my own style of jiggery-pokery will use as well as 'old favourites' a cornucopia of material from Robert’s collection which has never been seen before: Super-8; interviews; bootlegs; rare performances; behind-the-scenes, blah. Updates ’as and when’. — Tim Pope (@timpopedirector) December 13, 2017