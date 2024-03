Kamasi Washington: Neues Album „Fearless Movement“

Jazz-Star Kamasi Washington bestätigt, dass seine erste Platte seit sechs Jahren am 3. Mai erscheinen soll.

„Fearless Movement“ wird von dem Musiker in einem Statement als „Tanzalbum“ bezeichnet. Also eine Dance-Platte mit Saxophon? Nicht ganz. Washington stellte in einem Statement klar, dass dies nicht ganz wörtlich zu nehmen sei. „Tanz ist Bewegung und Ausdruck, und in gewisser Weise ist es dasselbe wie Musik – man drückt seinen Geist durch seinen Körper aus. Das ist es, was dieses Album antreibt.“

Ein weiteres wichtiges Thema von „Fearless Movement“ ist das Vatersein. Eine Inspiration, die der Musiker aus seinem eigenen Leben schöpfen kann. Seit einigen Jahren ist er selbst Vater einer Tochter. Sie wird dem Vernehmen nach auch auf der LP zu hören sein. Ebenfalls mit dabei sind André 3000, Thundercat, George Clinton, BJ the Chicago Kid, D Smoke und Terrace Martin (Mitglied von Washingtons Gruppe Dinner Party).

Zu hören und zu sehen gibt es auch schon den ersten Track aus dem Album: „Prologue“. Interessanter Fakt: Anders als der achtminütige Titel vermuten lässt, ist „Prologue“ tatsächlich der Abschluss von „Fearless Movement“. Das Video dazu zeigt schon recht eindrücklich, was Washington mit dem Fokus auf Körperbewegung meinen könnte.

Kamasi Washington ist ab 05. April auch auf Tour, spielt aber zunächst nur in den USA Konzerte.

Kamasi Washington: „Fearless Movement“ – Cover und Tracklist

01. Lesanu

02. Asha The First (featuring Thundercat, Taj Austin, Ras Austin)

03. Computer Love (featuring Patrice Quinn, DJ Battlecat, Brandon Coleman)

04. The Visionary (featuring Terrace Martin)

05. Get Lit (featuring George Clinton, D Smoke)

06. Dream State (featuring André 3000)

07. Together (featuring BJ the Chicago Kid)

08. The Garden Path

09. Interstellar Peace (The Last Stance)

10. Road to Self (KO)

11. Lines in the Sand

12. Prologue