Kanye West: Tochter North, 10, feiert ersten Chart-Hit

Mitte Februar veröffentlichte Kanye West gemeinsam mit Rap-Kollege Ty Dolla $ign das Album „Vultures 1“. Auch darauf zu hören: Wests zehnjährige Tochter North West. Im Track „Talking“ ist sie mit einem Rap-Part vertreten und im dazugehörigen Musikvideo präsentiert sie sich ebenfalls ausgiebig. Nun kletterte „Vultures 1“ an die Pole-Position der US-amerikanischen „Billboard Hot 200“-Charts und lässt Kanye Wests Nachwuchs auf diese Weise zu einer der jüngsten Künstler:innen in den Charts avancieren.

Ein weiterer Erfolg: „Talking“ ist nun auch bei den Single-Charts im Ranking zu finden – bisher auf dem 30. Platz.

Mutter Kim Kardashian zeigt sich stolz

North Wests Mutter und Ex-Frau von Ye, Kim Kardashian, teilte am Mittwoch (21. Februar) einen Chart-Übersicht-Screenshot in ihrer Instagram Story, in dem das Charts-Debüt der Zehnjährigen verkündet wurde: „North West erlangte in dieser Woche ihre erste Positionierung in den Hot 100 mit „Talking“. Sie ist damit der jüngste Artist, der es im Alter von zehn Jahren jemals in die Charts schaffte.“ Kim Kardashian schrieb dazu nur: „Mein Baby!!!“

North West performte ihren Rap-Part auch schon live. Im Dezember 2023 war sie bei einer der Listening Party zu „Vultures 1“ auf der Bühne zugegen, um mit ihrem Vater und Ty Dolla $ign „Talking“ zum Besten zu geben.