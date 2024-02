Kanye West fühlt sich von Taylor-Swift-Fans unfair behandelt

Kanye West fühlt sich von Swift-Fans nicht gut behandelt. Dabei würde er die Musikerin sogar unterstützen, weshalb Swifties doch eigentlich nichts gegen ihn haben müssten!

Was bisher geschah …

Dass West und Taylor Swift wohl spätestens nach den VMAs 2009 keine guten Freunde mehr werden, ist kein Wunder. Damals hatte sie den Preis für das beste Musikvideo gewonnen, doch auf der Bühne unterbrach West die damals 19-Jährige und verkündete: „Yo, Taylor, ich freue mich wirklich für dich, ich lasse dich ausreden, aber Beyoncé hatte eines der besten Videos aller Zeiten! Eines der besten Videos aller Zeiten!“ Trotz einer angeblichen Versöhnung 2015 schoss der Rapper in seinem Track „Famous“ wieder gegen die Künstlerin, indem er sie als „Schlampe“ betitelte und behauptete, sie würde ihm Sex schulden. Im dazugehörigen Musikvideo zeigte er außerdem eine ihr nachgebildete, nackte Wachsfigur im Bett. Sie griff diese Belästigung wiederum auf ihrer Platte „Reputation“ auf.

Swifties tun sich gegen Ye zusammen

Die Seitenhiebe gehen in unterschiedlichen Ausführungen bis heute weiter. Kein Wunder also, dass es sich viele Swift-Fans zur Aufgabe gemacht haben, Ye zu kritisieren. Eine Swift-Supporterin (@souvlore) rief nun via X den „Swiftie-Notfall“ aus und bat alle Anhänger:innen, es ihr gleich zu tun und dauerhaft Beyoncés neue Single „Texas Hold ‘Em“ zu streamen.

Was das eine mit dem anderen zu tun hat? Würde Beyoncés frisch erschienener Track nur oft genug gehört werden, könnte er in den US-amerikanischen „Billboard Hot 100“-Charts ganz nach vorne kommen und würde so den Weg für Kanye Wests „Vultures-1“-Auskopplung an die Chartspitze versperren. Die Platte von Ye und Ty Dolla $ign hatte es nämlich schon auf den ersten Platz der weltweiten Apple- und iTunes-Charts geschafft. Auch bei den Top-Daily-Artists bei Spotify rückte er an erste Stelle – bis er sich dann auch wieder mit Swift abwechselte.

Kanye West wehrt sich vehement

Diesen Fan-Angriff will der Rapper nicht auf sich sitzen lassen. Via Instagram hat er einen Screenshot des „Swiftie-Notfall“-Tweets geteilt und dazu kommentiert: „Als ich sagte, sie ist eine neu Jesus-Bitch, dachte ich nicht einmal an Taylor Swift.“ Damit bezieht sich der 46-Jährige auf eine Zeile aus seinem neuen Song „Carnival“.

Ein weiterer Beweis für seine positive Einstellung gegenüber Swift sei außerdem, dass er diese unterstützte, als sie Probleme mit ihrem ehemaligen Manager Scooter Braun hatte: „Ich war auf Taylors Seite, als Scooter hinter ihrem Rücken die Rechte an ihren Aufnahmen kaufte.“ Wie sein Support konkret aussah, bleibt an dieser Stelle unklar.

In seinem Instagram-Statement, welches inhaltlich noch viele Abbiegungen macht, nennt er nicht zuletzt Swift sowie Beyoncé eine „große Inspiration für Musiker“ und stellt letzten Endes klar: „An alle Taylor-Swift-Fans, ich bin nicht euer Feind. Ich bin aber auch nicht euer Freund, lol.“