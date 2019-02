Karl Lagerfeld: Fragen zur Todesursache

Foto: WireImage, Dominique Charriau. All rights reserved.

Karl Lagerfeld ist tot. Der Hamburger Modemacher verstarb laut französischer Medienberichte in Paris. Er wurde 85 Jahre alt.

Das Magazin meldete, dass Lagerfeld am Montagabend in die Notaufnahme gebracht wurde, wo er am Dienstagmorgen im Krankenhaus verstarb.

Spekulationen seit Januar

Der Designer fehlte schon auf der Modenschau von „Chanel“ in Paris im Januar. Seitdem rissen die Spekulationen über seinen Gesundheitszustand nicht ab.

Kooperation

Es heißt, Karl Lagerfeld habe in seinen 35 Jahren bei „Chanel“ nicht eine Schau verpasst. Als Lagerfeld ein Instagram-Video veröffentlichte, sorgte das für Besorgnis:

Karl Lagerfeld auf Instagram:

Bislang wurde seine Todesursache noch nicht bekannt gegeben. Chanel in Lagerfelds Geburtsstadt Hamburg und in Paris bestätigte am frühen Nachmittag den Tod Lagerfelds.

Bauchspeicheldrüsenkrebs?

RTL berichtet mit Verweis auf „französische Medien“, dass Lagerfeld an Bauchspeicheldrüsenkrebs litt. Eine Beerdigung soll er ausgeschlossen haben.

Margaret „Pegi“ Young (geborene Morton; 1. Dezember 1952 – 1. Januar 2019) Foto: FilmMagic, Gary Miller. All rights reserved.  Fotostrecke: Die Toten 2019