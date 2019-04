Mick Jagger „geht es gut“: So halten die Rolling Stones ihren Frontmann bei Laune

Mick Jagger hat seine Operation am Herzen überstanden. Jetzt ist Bettruhe angesagt.

Mick Jagger hat den die Operation an seinem Herzen samt Austausch der Herzklappe durchgestanden – und befindet sich in guter Verfassung. Das berichtet „Billboard“ mit Bezug auf eine Quelle. Die Ärzte beobachten derzeit den Gesundheitszustand des Rolling-Stones-Sängers, mit Blick auf Folge-Gefahren wie etwa nachträglichen Blutungen. Mick Jagger: Ruhe angeordnet Jagger, 75, wurde nun Ruhe verordnet. Der minimal-invasive Eingriff durch den am Oberschenkel gelegten Katheter (Transkatheter-Aortenklappenersatz, TAVR) ermöglichte es den Medizinern, nicht am offenen Herzen zu operieren. Ein offizielles Statement Jaggers bzw. seines Managements steht noch aus. Die „No Filter“-Tour der Stones wurde derweil verschoben, Keith Richards und Ronnie Wood stehen…