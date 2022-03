Kiss-Kritik: Gene Simmons verspeist „The Batman“

Gene Simmons hat kein gutes Haar am neuen Batman-Film gelassen. Auf Twitter teilte er seine Sicht auf „The Batman“ mit Robert Pattinson in der Hauptrolle.

Der Bassist von Kiss sagte, der Film sei für seinen Geschmack viel zu lang gewesen.“THE BATMAN, könnte ein solider 2-Stunden-Film sein“, twitterte Simmons am Mittwoch (16. März). „Leider ist er 3 Stunden lang. Schneidet das Fett in der Mitte raus und es funktioniert.“

THE BATMAN, is a solid 2 hour movie. Unfortunately, it’s 3 hrs long. Cut out the fat in the middle and it works…Batman is an 8 out of 10, IF you dub Batman’s voice…need a thicker and lower register voice. After all, it’s Batman’s voice….not Robin, the Boy Wonder! What say you?

