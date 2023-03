Lana Del Rey: Wie die Königin der Finsternis jetzt das Licht umarmt

Lana Del Rey war seit mehr als einem Jahrzehnt nicht mehr begeistert. Ihre Karriere beflügelte sie nicht mehr wie früher. Alles fühlte sich wie ein Härtetest an. Das ging furchtbar lange so, sagt sie, aber jetzt ist es vorbei. Es endete vor drei Monaten, um genau zu sein. Sie und ihr jüngerer Bruder Charles, mit dem sie auf einer Wellenlänge liegt, gingen mit dem Baby ihrer Schwester Caroline in ein Einkaufszentrum im Valley. Es war ein ruhiger Tag in völliger Gelassenheit. Sie schlenderten mit ihren Gesichtsmasken durch die Gänge, unsichtbar für die Menschen. Nachdem sie den Parkplatz in getrennten Fahrzeugen verlassen hatten, rief Charles sie an und fragte: „Hast du das Gefühl, dass etwas anders ist?“ Und Lana Del Rey nahm eine emotionale und metaphysische Lesung ihrer Atmosphäre und sagte: „Das ist so lustig. Ich fühle es wirklich.“

Es gab keine offensichtliche Logik, warum diese Veränderung auftrat. „Das ist das Lustigste am Leben“, sagt sie mit ihrer gehauchten Old-Hollywood-Stimme, während sie auf einem Outdoor-Sofa in einem Hinterhof in Los Angeles sitzt. „Man kann beten und beten und beten, um sich unbelastet zu fühlen, aber ohne eine Erklärung für das Warum und Wann, hebt sich plötzlich alles.“

Del Reys anhaltender Mangel an Aufregung begann mit der vernichtenden Kritik an ihrem 2012 erschienenen Debütalbum „Born to Die“. Trotz seines Hit-Status beim Publikum und seiner unmittelbaren Kultrelevanz bei den Fans wurde das vom Hip-Hop inspirierte, orchestrale Pop-Album von Musikjournalisten und Bloggern zunächst falsch eingeschätzt. Ihre Kritiker sagten, sie sei ein Schreiberling, ein Betrüger, ein reiches Kind, dessen gesamte Identität ein Konstrukt eines großen Labels und ihres Managements sei. Änderungen an der Produktion des Albums in letzter Minute veränderten es drastisch, was nicht gerade dazu beitrug, ihre Identität zu definieren. „Ich dachte: Das klingt jetzt ganz, ganz anders. Balladen klingen wie Pop-Knaller.‘ Aus diesem Grund wurde sie nicht mehr als eine eher linke, nachdenkliche, Tagebuch-artige oder was auch immer für eine Künstlerin bewertet, sondern auf einer normalen Ebene, was eine Herausforderung war“, erinnert sich Del Rey. „Eine so schwere Kritik zu haben, macht es schwieriger, auf heitere Art und Weise voranzukommen“.

Ihre Ideen waren ihrer Zeit voraus und läuteten eine neue Ära des Alt-Pop ein, in der Lorde, Halsey, Sky Ferreira und der größte Popstar der nächsten Generation, Billie Eilish, jung, launisch und traurig auftraten. Wenn einige Leute in ihrem Alter – Del Rey war damals 27 Jahre alt – sie rezensiert und über sie geschrieben hätten, wäre es vielleicht anders gewesen, meint sie. Das soll nicht heißen, dass einige Kritiker ihre ausgeprägte Starpower nicht erkennen konnten. In einem Artikel im „Guardian¡ – einer von vielen, die um die unwichtige Frage ihrer „Authentizität“ kreisten – verteidigte ein Redakteur eines Popkulturmagazins sie mit den Worten: „Ich glaube, dass ihr die Kunst, die sie schafft, am Herzen liegt. Ich glaube nicht, dass das unecht ist“, und fügte hinzu, dass „Lana Del Rey überall hingehen kann, wo sie hin will. Sie wird eines Tages auf dem Cover des ROLLING STONE sein.“

Im Jahr der Veröffentlichung des Albums verließ Del Rey New York, den Staat, in dem sie aufgewachsen war, und zog nach L.A., um den Medien und den Menschen auf der Straße zu entkommen, die sie mit negativer Energie behandelten. Erlebnisse und Begegnungen zwischen Mitte zwanzig und Mitte dreißig verstärkten das Gefühl, dass die Welt nicht das widerspiegelt, was sie über sich selbst denkt. „Es war, als ob man sich in einem verkehrten Land befände“, erinnert sie sich. Der treibende Impuls hinter ihrer Arbeit war nicht mehr die Selbstdarstellung, was auf das Debüt und, in geringerem Maße, auf den Nachfolger, das melancholische, zurückgenommene „Ultraviolence“ von 2014, zutraf. „Es ging um nichts anderes als das Überleben und den Versuch, ein wenig Glamour hinzuzufügen und zu erklären, wie ich einige der Dinge, über die ich sang, durchstehen wollte“, sagt sie. Im Fall von „Ultraviolence“ war das eine verächtliche Romanze, das Dasein als „andere Frau“, Isolation und Verlust. Später waren es dann Co-Abhängigkeit, Passivität in Beziehungen, Ruhm und ihre komplizierten Beziehungen zu Männern, ihrer Mutter und Amerika.

Während Del Rey erklärt, wie sie ihre frühere Lebenslust wiedererlangte, fragt sie sich in Echtzeit, ob die Art und Weise, wie wir heute in Bezug auf psychische Gesundheit und Traumata positiver miteinander umgehen, dazu beigetragen haben könnte. „Es ist fast so, als könne niemand etwas falsch machen, es sei denn, man redet über Nazis, was ein Problem ist. Aber ansonsten kann man sagen: ‚Nun, als ich zehn Jahre alt war, fiel ein Baum um, und seitdem habe ich das Gefühl, dass ich nicht mehr in den Laden gehen kann…‘. Jeder hat diese nuancierten, aber spezifischen Geschichten, die so universell sind, und ich glaube, dass der Kulturwandel und die Aufweichung etwas damit zu tun haben, ohne dass ich davon weiß.“

Das ist auch gut so, denn Del Rey hat sich wirklich gefragt: „Wo ist die Regenerationsphase? Endlich, so strahlt sie, ist sie nach 11 Jahren wieder aufgeregt. Wenn man Lana Del Rey persönlich trifft, ist das seltsam, wenn man bedenkt, wie viel Ikonographie sie umgibt. Sie ist weder in Monochrom- oder Sepiatönen gehalten, noch trägt sie eines ihrer bevorzugten weißen Kleider mit einer spürbaren A-Listen-Aura. Stattdessen hat man das unheimliche Gefühl, einen täuschend unauffälligen Menschen wie David Lynch, Joan Didion oder Patti Smith zu erleben: einen Künstler, der entweder eine Welt erschaffen, die Welt dokumentiert oder wirklich in der Welt gelebt hat. Wenn man Del Rey ist, dann macht man alle drei Dinge gleichzeitig und sehr erfolgreich.

Es ist mitten am Nachmittag, ein paar Tage vor dem Valentinstag. Ich befinde mich im Garten eines modernen Hauses in West Hollywood, das aus Stein, Glas und purem Licht zu bestehen scheint. Del Rey ist genau so, wie es sich jeder Fan, der von ihren täglichen Paparazzi-Fotos besessen ist, wünschen würde. Als sie für unser Interview durch die Terrassentür tritt, trägt sie einen weißen V-Ausschnitt, einen braunen Kapuzenpulli mit Reißverschluss und eine Yogahose, ihr Gesicht ist bis auf einen hellen Kajal und Wimpernverlängerungen blass, und ihr langes brünettes Haar ist nach unten gesteckt, wie bei einer hinreißenden Fußballmama, die nicht im Dienst ist. Sie jongliert mit einem roten Vape, den Schlüsseln für ihren Truck, einem Venti-Starbucks-Becher und einem iPhone, das sie auf dem Weg hierher zertrümmert hat. Kurzum, sie ist das normalste Genie, das man je gesehen hat.

Del Rey bewegt sich, während sie spricht, mit den Manierismen einer Koryphäe der 50er Jahre, die in eine Welt von Brandy Melville, Sephora und Instagram versetzt wurde. Ihre Antworten auf Fragen sind schwer fassbar und scheinen sich zu kräuseln und zu verwehen wie eine Rauchfahne, was nur unterstreicht, dass wir nicht viel über sie wissen. Sie ist witzig, so wie es ein kreativer Lieblingsfreund wäre, wenn er berühmt wäre, so wie sie Azealia Banks getwittert hat, der Rapperin, die eine Fehde mit ihr begonnen hat: „U know the addy. Pull up anytime.“ Oder als sie mit ihrem damaligen Freund eine Instagram-Live-Übertragung aus einem Denny’s-Restaurant machte, während er sie und ihre Fans über die Präsidentschaftswahlen informierte. Oder, wenn man den Gerüchten Glauben schenken darf, als sie für eine Plakatwand bezahlte, um ihr kommendes Album in der Heimatstadt eines Ex zu bewerben – und nur in dieser Stadt. Ihre Lässigkeit steht eindeutig im Widerspruch zu ihrem Image in Fotoshootings und Musikvideos – die frisierte brünette Hausfrau trifft auf einen Filmstar -, denn sie ist in erster Linie Songwriterin und gilt seit dem 2019 erschienenen, ambitionierten State-of-the-Nation-Folk-Pop-Album „Norman Fucking Rockwell!“ als eine der besten, die derzeit arbeiten.

Das tägliche Leben von Del Rey ist ebenso einfach und unkompliziert. Ihr Freund und Produzent einiger ihrer jüngsten und besten Werke, Jack Antonoff, ist ein ständiger Zeuge davon. „Lana sitzt in ihrem Truck an einer Tankstelle in L.A., denkt nach und schreibt ein paar Texte, schickt mir eine FaceTime, besucht ihren Freund, fährt zu einer anderen Tankstelle, sitzt einfach auf dem Parkplatz in ihrem Truck und denkt nach. Das ist kein ‚Stück‘, das ist kein Charakter“, sagt er. „Die Leute verstehen das oft nicht, weil heutzutage so viele Leute Charaktere spielen. Sie ist einfach eine wilde Seele.“ Wie sie vor ein paar Jahren in einem Interview mit „Billboard“ sagte, schreibt sie, wenn die Muse sie packt, aber wenn sie sie in Ruhe lässt, sitzt sie im Starbucks und redet mit ihren Freunden.

Die mystische Alltäglichkeit von Lana Del Rey wird noch dadurch verstärkt, dass sie irgendwann im Jahr 2021 beschloss, der „Überkultur“ zu entkommen. In diesem Jahr gab sie bekannt, dass sie Instagram verlassen würde, um sich auf ihre kreativen Projekte zu konzentrieren. Sie nutzte weiterhin einen privaten Instagram-Account, auf dem sie für ihre zwei Millionen Fans postet, die die kurzen Zeiträume, in denen der Account öffentlich zugänglich war, nicht verpasst haben. Die Idee einer Überkultur – die von der Psychoanalytikerin Clarissa Pinkola Estés geprägt wurde und die dominante Kultur bezeichnet, in der wir versuchen, uns zurechtzufinden, ohne uns zu sehr zu assimilieren und dabei unsere ungewöhnlichen Talente zu verlieren – wurde Del Rey von ihrer Hellseherin Tessa Dipietro vorgestellt, die sie wöchentlich jeden Donnerstag sieht. „Ich habe mit Tessa darüber gesprochen, dass ich das Gefühl hatte, dass es für mich keinen richtigen Platz gibt, an dem ich landen kann, weder physisch noch psychisch“, sagt sie. „Ich denke, wenn man Sängerin ist und sich die Meinung der Leute über die Arbeit so oft ändert, wird einem klar: OK, man kann aus dem, was man hört, etwas lernen. Gleichzeitig bin ich definitiv niemand, der von der Bestätigung von außen lebt, außer von ein paar Leuten. Es war mir sehr wichtig, keine Einflüsse von außen zu bekommen, die mich nicht ansprechen. Ich wusste immer, dass ich neben dem Singen auch noch etwas anderes machen wollte. Um mehr mit diesem Weg verbunden zu sein, musste ich einfach mehr auf mein Bauchgefühl hören.“

Sie glaubt, dass sie durch den Rückzug begonnen hat, die Kultur klarer zu sehen. Ihre Alben sind dementsprechend, zunehmend humorvoll und beobachtend in ihren Kommentaren. Unabhängig vom Genre hat sich ihr Sound zu etwas entwickelt, das Lana ausmacht: klassisch und glamourös, mit ihrem charakteristischen luftigen, theatralischen Gesang. In Antonoff hat sie einen Partner gefunden, der teilweise vom Netz ist. „Jack Antonoff und ich sind uns insofern sehr ähnlich, als dass wir über so vieles Bescheid wissen, was kulturell vor sich geht, aber wir haben keine Ahnung, wie. Wir lesen definitiv nicht so viel darüber oder hören so viel darüber, aber all diese Wendepunkte in der Kultur sind uns irgendwie immer bewusst“, erklärt sie. Oft sitzen sie und Antonoff zusammen im Studio und diskutieren darüber, was sie tun, um die negativen Wellen der Trends in den Bereichen Technologie, Selbstdarstellung, Musik und Gesellschaft zu überleben. „Ich denke, selbst wenn ich in einer abgelegenen Gegend wäre, wüsste ich immer, was vor sich geht, und ich hatte schon immer ein wenig intuitiv den Finger am Puls der Kultur“, fährt sie fort. „Selbst als ich mit dem Singen anfing, wusste ich, dass es nicht auf Anhieb klappen würde.

Ein spiritueller Instinkt ist in der Person Del Rey allgegenwärtig. Sobald sie sich hinsetzt, lachen wir über Astrologie und den Zeitpunkt, an dem sie ihre Geburtszeit twitterte und jeder – zusammen mit ihr – feststellte, dass sie ein Krebs und kein Zwilling ist. „Als ich einmal tausend Dollar hatte, kaufte ich dieses schöne Zwillingsmedaillon, das für mich keine Bedeutung mehr hat“, johlt sie und klatscht in die Hände. Sie ist so beeindruckt von ihrem regelmäßigen Hellseher, dass sie jedes Mal, wenn ihr jemand sagt, sie müsse stolz auf ihre Musik sein, denkt: „Du solltest mal sehen, was diese Leute in der Wellness-Community können – besonders in L.A., das ist das Mekka.“ Singen ist auch ein Talent, aber übersinnliche Fähigkeiten sind für sie Magie. „Es ist so bestätigend, wenn ich so jemanden treffe, weil es mich darin bestärkt, dass da noch so viel mehr ist.“

Diese Faszination für das Jenseitige begann, als sie in Lake Placid, New York, aufwuchs. „Ich hatte Spaß daran, Sport zu treiben und neue Freunde zu treffen, aber ich fragte mich, warum es keine Fernsehsendungen oder Gespräche von Menschen und Eltern darüber gab, woher wir ihrer Meinung nach kommen und warum wir hier sind. Das hat mich schon im Alter von vier Jahren sehr beunruhigt“, erinnert sie sich. „Meine Eltern hatten also alle Hände voll zu tun mit einer Menge esoterischer Fragen. Ich glaube, das ist einfach eine Veranlagung.“ Der Besuch einer katholischen Grundschule förderte dieses Streben nach Wissen noch, ebenso wie ihr Philosophieunterricht im Alter von 15 Jahren. Mitte der 00er-Jahre ging sie an die Fordham University in der Bronx, um einen Abschluss in Philosophie mit dem Schwerpunkt Metaphysik zu machen. „Ich habe versucht, in vier Jahren so viele Fragen zu beantworten, wie ich konnte“, sagt sie weise. „Und dann wurde mir beigebracht, dass Philosophie ein Studium der Fragen ist, nicht der Antworten. Es gab keine Antworten, was die Sache fast noch schlimmer machte.“

Viele Mädchen, die sich von der Vorstellung angezogen fühlen, von einem göttlichen Plan umsorgt zu werden, wachsen zu Frauen heran, die nur deshalb existieren, weil sie eine allumfassende romantische Liebe kennen. Eine leidenschaftliche Beziehung bietet einen Ausweg aus dem grauen Alltag der komplizierten Familiendynamik, mit der sie normalerweise aufgewachsen sind. Del Rey hat sich selbst mit ihrem ersten künstlerischen Statement als eine dieser Frauen angekündigt: „Sie sagen, dass die Welt für zwei gebaut wurde / Es ist nur lebenswert, wenn dich jemand liebt“.

Die erste Single „Video Games“ fesselte die rastlosen Hörer mit ihrem wiederholten, sich selbst aufgebenden Ruf „It’s you, it’s you, it’s all for you“. Zu diesem Gefühl kann Del Rey nur sagen: „Die meiste Zeit meines Lebens lebten wir in einer 600-Seelen-Stadt, also schien das der Lauf der Dinge zu sein: Schule, Junior College, Berufsschule… heiraten?“

Wenn man ein Venn-Diagramm von Menschen erstellt, die ihren Schmerz in eine Geschichte packen, um zu überleben, und jenen, die einen Mann zum Protagonisten ihres Lebens machen und ihn zu seiner Selbstmythologisierung ermutigen, würde man in der Schnittmenge Lana-Del-Rey-Akolythen finden. Aus offensichtlichen Gründen waren junge Frauen und schwule Männer bei ihrem Debüt weitgehend besessen von dem dunklen Stern der Americana. Ihre frühe Musik fasste die alles verzehrenden Sorgen meiner späten Teenager und frühen Zwanziger zusammen: die Suche nach Geld und Fürsorge von Männern, die Art und Weise, wie Sex (und die Verweigerung von Sex) als Waffe eingesetzt wurde und wie ich das ablehnte und begehrte, das anstrengende und obsessive Projekt der Liebe, das so leicht von einem Idioten, der Videospiele spielt, abgetan werden konnte. In der Ära des weiblichen Empowerments der 2010er Jahre verkörperte Del Rey das Vergnügen und den Spaß, eine Frau zu sein, aber auch die Demütigung, eine zu sein, wenn man glaubt, dass romantische Liebe jedes materielle oder emotionale Problem lösen wird.

Als ich diese anbetende Kohorte von Fans aus der „Born to Die“-Ära erwähne, antwortet Del Rey mit einem gehauchten Schnaufen: „Ich dachte, es wäre für die Jungs! Aber es ist schon komisch, dass sich das Gegenteil herausstellte. Was für eine erstaunliche Lektion, wenn man sich mit seinem Volk auseinandersetzt: Die Mädchen.“ Ihre Augen weiten sich verschwörerisch. „Ich liebe die Mädchen. Girl’s girl. Wie geil ist das denn? Aber nein, ich habe ‚Born to Die‘ definitiv für die Jungs geschrieben.“ Ein großes Lachen von Del Rey über die Ironie dieser Aussage. „Ich meine, wenn man es sich anhört, ist es irgendwie…“ Diesen Eindruck von sich selbst gibt sie fast unhörbar wieder: „Nimm mich! Hört mir zu!“

Von „Ultraviolence“ an warfen männliche und weibliche Kritiker Del Rey vor, missbräuchliche Beziehungen zu verherrlichen. In der Zwischenzeit lebten andere Frauen – darunter Del Rey und ihre Fans – diese gemeinsamen schmerzhaften oder giftigen Beziehungen aus. „Das Einzige, wovon ich nie verschont geblieben bin, sind diese normalen, etwas umstrittenen Beziehungen“, erklärt Del Rey und unterstreicht ihre Gedanken mit hochgezogenen Augenbrauen oder einem spitzen Ton. „Es ist nicht so, dass man als Sängerin, wenn man mit Leuten ausgeht, das Gefühl hat, dass sie nett zu einem sein müssen, weil sie sonst vielleicht ausgeschimpft werden würden. Das passiert nie. Sie sind immer noch ganz sie selbst. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum manche Leute einige meiner Sachen als polarisierend bezeichnen, denn entweder man hatte schon einmal eine strittige Familiendynamik oder zwischenmenschliche Beziehungen, oder man hatte keine. Wenn Sie das nicht getan haben, verwenden Sie vielleicht Wörter oder Ausdrücke wie „vorgetäuschte Zerbrechlichkeit“ oder „Verherrlichung der Unterwürfigkeit“. NUN GUT. Vielleicht ist es auch nur der Versuch, das Licht am Ende des Tunnels zu sehen? Diese Erzählungen in einen musikalischen Kontext zu bringen und sie klanglich deprimierend oder visuell unsympathisch zu machen, würde bei Del Rey nicht funktionieren. „Du schreibst, was passiert ist, aber du versuchst auch, es ein wenig aufzulockern, vielleicht melodisch im Refrain“, sagt sie.

Wenn emotional missbräuchliche Beziehungen alles sind, was man je erlebt hat, dann gibt es Lektionen in Sachen Beziehung, die man absolvieren muss, um zu einer gesünderen Dynamik überzugehen. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum Del Reys Songs zunehmend selbstbewusst und voller Humor über diese Beziehungen sind „God damn, man child“, zwinkert sie uns praktisch zu, als sie „Norman Fucking Rockwell!“ eröffnet). Oft stammen diese Lektionen direkt von bestimmten Menschen, sagt Del Rey und bezieht sich dabei auf eine Beziehung mit einem bestimmten Mann: „Die Lektion war so schockierend, dass sie nicht einmal den Stachel aus ihr herausgenommen hat. Aber mir wurde klar, dass nur diese Person mit ihrem besonderen Aussehen und ihrer Statur und ihrer fröhlichen Art, die die Leute für ihn hielten – die mich fast so aussehen ließ, als wäre ich nicht die Positive -, nur diese Art von Person konnte mich so in die Knie zwingen, dass ich sehen musste, was ich noch zu meinem Leben hinzufügen konnte, um eine Basis zu haben, damit ich immer wieder zu mir selbst zurückkehren konnte.“

In einem Gedicht aus ihrer ersten Sammlung, „Violet Bent Backwards Over the Grass“, beschreibt sie, wie sie verzweifelt zu einem AA-Treffen fährt, weil sie weiß, dass sie ihre unangenehme Beziehung mit einem geheimnisvollen Mann verlassen muss. Sie weint sich bei den Frauen und Reha-Teenies aus, während sie ihre Geschichte erzählt. Del Rey beendet „Thanks to the Locals“ mit den Zeilen: „Ich habe kein hübsches Couplet, um dieses Gedicht aufzulösen, / nichts sehr Beredtes zu sagen, / außer, dass ich mutig war / und dass es einfacher gewesen wäre, zu bleiben“.

Das war komplett autobiografisch und es ist amüsant für Del Rey, dass niemand weiß, dass sie und dieser Mann jahrelang in einer On-Off-Beziehung waren, weil sie nie zusammen abgebildet wurden. „Es kann auch viel Unheil anrichten, wenn man der Partner der Person ist, die die lustigste, funkelndste Barfliege im Raum ist“, sagt sie über diese Beziehung und fügt lachend hinzu: „Jetzt sage ich: ‚Nimm dein Funkeln weg von mir.'“ Sie denkt kurz über diese Person nach und blickt hinüber zum Swimmingpool, der den größten Teil des Gartens einnimmt. „Alle wollen dich…“ Was komisch ist, sagt sie, denn als Sängerin sollte man meinen, dass alle sie wollen, ihr Aufmerksamkeit schenken, nicht ihrem Partner. „Das ist wahrscheinlich der Grund, warum ich mich für diese Art von Menschen interessiere, weil es in diesen Fällen nie um mich geht, sondern immer um sie. Und das gefällt mir, weil ich nicht darüber nachdenken muss, was die Leute denken.“

Das Gespräch dreht sich um die derzeitige Unfähigkeit unserer Generation, eine Beziehung zu führen. Ich frage sie, ob sie glaubt, dass dies weniger daran liegt, dass sich unsere Ideale in Bezug auf Ehe oder Bindung geändert haben, sondern eher daran, dass wir uns unserer selbst bewusst sind und uns weiterentwickeln, was es schwieriger macht, Menschen kennen zu lernen und länger als…“…ein Jahr“, sagt sie und beendet meinen Satz. „Ich habe den Spruch ‚Timing ist alles‘ nie verstanden, aber jetzt verstehe ich ihn.“ Ich schlage vor, dass du dich mit der Frage quälst, ob ihr noch zusammen wärt, wenn das Timing richtig gewesen wäre. „Das ist mein Ding. In den letzten Monaten habe ich diese Frage buchstäblich auf die lange Bank geschoben. Weil es mich stören würde.“

Das Metaphysische und das Romantische sind in ihren Gedanken miteinander verwoben. Eine kürzliche Beziehung, die sie mit jemandem hatte, der in seine eigenen persönlichen Probleme verstrickt war, kommt zur Sprache, und Del Rey beschreibt die mysteriöse Art und Weise, wie die Frage, ob man in einer Partnerschaft gehen oder bleiben soll, Veränderungen hervorrufen kann. „Ich lag auf dem Rasen und war so zufrieden mit mir selbst, weil ich mich dieser Idee verschrieben hatte, dass ich dachte: ‚Es ist eigentlich egal, die Dinge müssen nicht traditionell oder perfekt sein, du liebst ihn, das ist in Ordnung‘,“ erinnert sie sich. „Und als ich mich darauf einließ, kam er nach Hause und sagte: ‚Ich kann das nicht mehr machen. Tessa sagt immer, sobald die Person, die etwas ambivalent ist, versucht, sich mit beiden Beinen in die Beziehung zu stellen, hat das Universum einen Weg gefunden, beide Menschen sofort herauszufegen, wenn es nicht stimmt.“

Als ich also frage, warum das übergreifende Thema in ihrer Arbeit die romantische Liebe ist, scheint die Antwort so offensichtlich, als ob wir uns wiederholen würden. „Jeder findet sich selbst auf eine andere Weise“, antwortet sie. „Manche Menschen finden sich wirklich durch ihre Arbeit, andere durch das Reisen. Ich glaube, ich lerne mehr über mich selbst, wenn ich mit anderen Menschen zusammen bin, und wenn es um die romantische Seite der Dinge geht, wenn man monogam ist und nur mit einer Person zusammen ist, dann ist das einfach sehr wichtig.“ Das ist jetzt anders für sie, als Teil dieses rätselhaften Stimmungswandels. Jetzt orientiert sie sich im Leben und beim Schreiben an dem, was tagtäglich passiert, „nicht mehr reaktiv auf das zu reagieren, was die Realität der aktuellen Umstände zu sein scheint, sondern so proaktiv wie möglich zu sein und alles loszulassen.“

Wenn Sie sich gefragt haben, warum Del Rey 2021 zwei Alben veröffentlicht hat, dann deshalb, weil eines ein reaktives Album war. Es war eine endgültige Entscheidung, direkt auf die Umstände zu reagieren. Das Coverbild von „Chemtrails over the Country Club“ war ein Schwarz-Weiß-Foto einer Gruppe von Frauen, darunter Del Rey, die um einen Tisch sitzen, vermutlich in einem dieser Clubs. Einige kommentierten, dass es angesichts des politischen Klimas rund um Black Lives Matter nicht schaden würde, wenn sie schwarze Frauen auf ihrem Albumcover zeigen würde (die Frauen auf dem Cover waren Del Reys Freundinnen und einige von ihnen waren farbige Frauen). Unmittelbar nachdem sie für ihre Reaktion auf diese Kritik verurteilt worden war, beschloss Del Rey, weitere Musik zu machen und zu veröffentlichen, die sich mit den Vorwürfen der kulturellen Aneignung und früheren Behauptungen, sie würde häusliche Gewalt verherrlichen, auseinandersetzt. „Ich dachte mir: ‚Lass mich versuchen, ein Album zu schreiben, das vielleicht erklären könnte, warum ich mich mit bestimmten Handlungsweisen identifizieren könnte, wenn das wahr wäre'“, sagt sie. „Blue Banisters war also eher ein Erklärungsalbum, eher ein Verteidigungsalbum, weshalb ich es auch überhaupt nicht beworben habe. Ich wollte nicht, dass es sich jemand anhört. Ich wollte nur, dass es da ist, für den Fall, dass jemand neugierig auf Informationen ist.“

Die Musik von del Rey hatte einmal eine kühle Distanz. Es fühlte sich an, als würde sie melancholisch über deine Schulter singen. Jetzt jedoch werden ihre Zeilen direkt in die Kamera gespielt und reißen dann die vierte Wand ganz beiseite, um direkt zu einem zu sprechen. Auf ihrem neuen Album „Did You know that there’s a tunnel under Ocean Blvd.“ sind Verspieltheit, Freiheit und Ehrlichkeit in ihrer unmittelbaren Realität zu hören. Die Tracks fließen in einer jazzartigen Trance; klassische Klavier- und Akustiksongs mischen sich mit Hip-Hop, Pop, Gospel und Chornummern. Die umgangssprachlichen Texte bewegen sich so schnell wie die Gedichte eines Beat-Autors: Sie sprechen nahtlos mit einem Freund über Kultur, bieten banale Updates über das, was in ihrem täglichen Leben vor sich geht, präsentieren Notizen über dunkle Beziehungen. Aber oft, so Antonoff, kommen die Songs mit einer „Stimme Gottes, einer Freude oder Hoffnung“ zusammen.

Antonoff kehrt bei mehreren Tracks als Produzent zurück. Man hat ein seltsames Schleudertrauma, weil man nicht weiß, was man fühlen soll“, sagt Antonoff über die zweite Single, den Horror-Folk-meets-Internet-Rap-Track „A&W“. „Dieses Gefühl zieht sich durch das ganze Album: Man könnte den Ton analysieren, ob es ein Hauch von Gospel ist oder eine Rückkehr zu den 808s und der abgefuckten Seite der Dinge. Aber im Studio ging es nur darum, das zu finden, was in dem Moment schockierend ist.

Der Tunnel unter dem Ocean Boulevard ist ein echter Ort. Der verlassene Jergins-Tunnel im Zentrum von Long Beach in Los Angeles schimmert noch immer, wenn man Licht auf die weißen, sand- und karamellfarbenen Fliesen und die beigen Mosaike auf dem Boden wirft. Die Menschen gehen heute darüber, ohne zu wissen, was darunter liegt. In den späten 60er Jahren wurde er versiegelt und für die Öffentlichkeit geschlossen, aber einst war er eine Unterführung für Urlauber, um an den Strand zu gelangen. Zuckerwatte und Souvenirverkäufer säumten diese Wände. Um es nicht zu wörtlich zu nehmen, sagt Del Rey zu Did You know, dass es unter dem Ocean Blvd. einen Tunnel gibt, aber „wäre es ein beunruhigendes Konzept, wenn man mit all diesen schönen Dingen im Inneren eingeschlossen und versiegelt wäre und niemand Zugang hätte, außer vielleicht die Familie?“

Es ist eine aufschlussreiche Frage, die zeigt, dass Del Reys Sensibilität dafür, wie sie wahrgenommen und verstanden wird, nachgelassen hat, aber immer noch ein rätselhaftes Anliegen ist. „Das war eine Frage, die ich mir gestellt habe, weil das eine sehr plausible Sache ist, die mit der Musik passieren könnte, mit der Art und Weise, wie die Leute meine Musik wahrnehmen können“, erklärt sie weiter. „Würde es wahrscheinlich, plausibel, zu dem Punkt kommen, an dem es zu einem Werk wird, das mich zu einem Gefäß macht, das so weit abgeschottet ist, dass nur die Familie Zugang zu dem metaphorischen Tunnel hat?“

Dieses Album ist eine eigene Schatztruhe, die der Familie gewidmet ist. Man hört es an den ständigen Hinweisen darauf, dass es sich um ein, wie Del Rey es nennt, „Name-out- oder Call-out-Album“ handelt. Sie erwähnt ihren Vater, ihre Schwester, ihren Bruder, Carolines Baby und all die geliebten Menschen um sie herum, um sie in der Musik nah zu halten“, weil sie jeden Tag bei ihr sind. Einige Witze und Textzeilen stammen direkt aus Gesprächen mit ihren Freundinnen, wie z. B. in „Fishtail“, als der Freund einer Freundin versprach, zu ihr nach Hause zu kommen, um ihr die Haare zu flechten, was er aber nie tat. „Wenn die Leute meine Musik gut finden, liegt das daran, dass andere Leute an den Songs und dem Entstehungsprozess beteiligt sind. So viele Leute“, sagt sie und lächelt darüber, wie gut sie ist.

Im Titeltrack und der ersten Single fragt Del Rey sehnsüchtig: „Wann bin ich endlich an der Reihe?“ Obwohl sie sagt, dass sich das auf die Frage bezieht, wann sie an der Reihe ist, damit etwas für sie passiert, taucht die Frage, ob sie die Familienlinie weiterführen wird, indem sie Mutter wird, und wann (und ob Heirat und Liebe dazugehören), mehrfach auf dem Album auf. Was die mütterlichen Sehnsüchte angeht, so spricht sie nur über die Passage in The Bell Jar, in der Sylvia Plaths Protagonistin über den metaphorischen Baum der Lebensentscheidungen nachdenkt, vor denen eine Frau steht: Heirat, Kinder, Karriereoptionen und so weiter. Ich wollte jede einzelne von ihnen, aber mich für eine zu entscheiden, bedeutete, alle anderen zu verlieren, und während ich da saß und mich nicht entscheiden konnte, begannen die Feigen zu knicken und schwarz zu werden, und eine nach der anderen fiel zu meinen Füßen zu Boden, schrieb Plath.

„Es gibt den Feigenbaum“, sagt Del Rey. „Er schenkt Sylvia Plath so viele Feigen, und wenn ich nicht zuerst eine pflücke, werden sie alle verdorren, und dann gibt es keine Feigen mehr, aus denen ich wählen kann.“

Auf dem Album geht es um Fragen des Wissens und Nichtwissens, wenn es um die Liebe geht. In einer Meditation im Jahrmarktsstil, die auch in einem Remake von Amélie nicht fehl am Platz wäre („Paris, Texas“), reist Del Rey von Paris nach Alabama und muss sich kaum noch Gedanken über ihre gescheiterte Beziehung in der Heimat machen: „Wenn du weißt, weißt du / Je mehr du weißt, desto mehr ist es Zeit zu gehen“. Später, in dem herrlich romantischen „Margaret“, erfahren wir, dass „The One“ kein Mythos ist. Er wurde für Antonoffs Verlobte Margaret Qualley geschrieben, als die Art von Song, der hypothetisch bei ihrer Hochzeit gespielt werden könnte. „So if you don’t know, don’t give up / Because you never know what the new day might bring“, sagt Del Rey strahlend zu allen, die sich nicht so sicher sind wie Antonoff und Qualley. Für diejenigen, die noch auf der Suche nach ihrer Person sind, gibt es immer noch die hingebungsvolle Liebe, die die 77 Minuten in Form von Gott, Predigtstunden und einem warmen und wehmütigen Spiritualismus überragt.

Um die Menschen in ihrem Umfeld mit einzubeziehen, ist Del Reys Ex-Freund, der Kameramann und Kameramann Mike Hermosa, auch als Produzent an dem Album beteiligt. Ohne ihn würde es das Album nicht geben. Jeden Sonntag spielte Hermosa seine Gitarre in der Nähe von Del Rey, die begann, ihn heimlich aufzunehmen. Bei einer Gelegenheit fragte sie, ob sie mitsingen könne, und heraus kam ‚Did You know‘ in voller Länge. „Musik ist wie ein kleiner Vogel, der immer auf meiner Schulter sitzt“, sagt sie. „Selbst wenn ich eine Pause brauche, kommt immer jemand und spielt eine kleine Melodie, und ich denke: ‚Scheiße, jetzt geht es wieder los.'“

Von da an nahmen sie jeden freien Sonntag einen Song auf ihrem Handy auf. Fünf davon sind auf dem Album zu hören. „Als wir uns trennten, sagte ich: ‚Du weißt, dass wir irgendwann darüber reden müssen, dass du die Hälfte des Albums hast. Es wird herauskommen“, sagt sie. Zum Glück hörte Hermosa das fertige Album und rief sie an, um ihr zu sagen, dass es ihm gefiel. „Das Wasser ist warm da draußen, um ein paar verschiedene Dinge zu sein, also ist er definitiv damit aufgewärmt. Das muss er auch sein, er ist auf dem Albumcover und raucht ein Vape. Er ist am Arsch!“

Dass „Did You know that there’s a tunnel under Ocean Blvd“ sich wieder einmal so anders anfühlt als das, was sie bisher gemacht hat, und dennoch eine Collage aus allem ist, was sie je gemacht hat – es endet sogar mit der schmutzigen, schweren, originalen und ungehörten Version von ‚Venice Bitch‘ – ist ein Beweis dafür, wo Del Rey nach neun Studioalben in ihrer Karriere steht. „Lana ist grenzenlos“, sagt Antonoff. „Sie ist in ihrer Arbeit an einem Punkt angelangt, von dem aus ich am liebsten arbeite, an dem es keinen Weg mehr gibt, außer in die verdammte künstlerische Wildnis zu gehen. Dem Radio nachjagen? Das wäre so dumm. Trends hinterherjagen? So dumm. Sie hat alle Trends geschaffen. Es ist ein befreiendes Gefühl, wenn man es akzeptieren kann. Der einzige Ort, an den man gehen kann, ist, ein Anführer zu sein.“ Also schlenderte sie mit dem Vogel auf der Schulter voran und schuf das, wie sie sagt, einfachste Album, das sie je gemacht hat.

Haben Sie schon von Telomeren gehört? Das sind die seltsamen, handförmigen Nervenenden, die mit zunehmendem Alter schrumpfen. Experten gehen davon aus, dass wir sie innerhalb eines Jahrzehnts bewahren können. Während der Entstehung von Did You Know hat Del Rey ihre Nachforschungen über Telomere und das Konzept des Aussterbens des Todes fortgesetzt und sich gefragt, ob es ihr und ihrer Familie gut gehen wird, ob sie diese Zehnjahresmarke erreichen werden. Etwas so Verrücktes ist für Del Rey natürlich faszinierend. „Warum nicht genau das in den Mittelpunkt stellen: Selbsterhaltung. Einfach in der Nähe bleiben und sehen, was passiert, verstehst du?“, sagt sie ermutigend, als sie meinen besorgten Gesichtsausdruck sieht. „Es ist eine gute Sache – oder zumindest hat mein Vater immer gesagt, dass es passieren wird, und er hat darauf gewartet. Er ist sehr gut informiert über die wissenschaftlichen Erkenntnisse, die in den letzten zehn Jahren oder mehr gemacht wurden. Aber jetzt sehe ich es ständig, in den letzten zwei Wochen gab es zwei Artikel. Warum nicht ewig leben!

Sie ist jetzt aufgeregt und schwenkt elegant auf eine Tangente ein. „Egal, was von jetzt an passiert, ich habe schon alles gelernt – ich kann sagen – ich habe alles gelernt, was ich wissen muss, ich muss nichts mehr erleben“, sagt sie. „Ich bin einfach nur froh, dass ich all die turbulenten Zeiten, die manchmal von mir selbst herbeigeführt und manchmal von anderen Menschen und Dingen unterdrückt wurden, so gut überstanden habe, dass ich einfach nur glücklich bin, dass mein Herz nicht über die ganze Welt verstreut ist, dass Teile davon bei anderen Menschen sind, denen es nicht gehört, dass mein Kopf klar genug ist, dass mein Eigensinn nicht die ganze Zeit überhand nimmt.“

„Und“, sagt sie mit einem Grinsen im Gesicht, „um mich immer noch darüber zu freuen, dass ich auf dem Cover des ROLLING STONE bin. Willst du mich verarschen?! Das genießen zu können und gleichzeitig zu wissen, dass es um die Erfahrung dabei geht. Die Tatsache zu genießen, die lustige, buchstäbliche Tatsache, dass man auf dem Cover des ROLLING STONE Stone ist. Als ich das erste Mal auf dem Cover des US-ROLLING-STONE war, konnte ich es nicht glauben, aber noch unglaublicher ist es, 11 Jahre später auf dem Cover des UK-ROLLING-STONE zu sein. Das ist unfassbar. Ich kann es noch nicht einmal registrieren. Es ist verrückt.“ Später geht sie durch die Terrassentür in die offene Küche und springt mit ihren Händen und ihrer Oberkörperkraft wie ein Lämmchen vom Tisch und sagt: „Ich bin auf dem Cover des ROLLING STONE!“ Es ist eine freudige Überraschung für jeden im Raum, der das mitbekommt.

Das Interview auf der Terrasse ist im Grunde genommen zu Ende, denn Lana Del Rey gibt mir nun Ratschläge zu ihrem Spezialgebiet (Männer). Wir beugen uns über ihr iPhone, um ein Foto zu sehen, das sie von einem vergessenen Exemplar von William Blakes Songs of Innocence and of Experience gemacht hat, das sie beim Durchstöbern ihrer alten Habseligkeiten entdeckt hat. Vor Jahren hat Del Rey etwas auf den Umschlag geschrieben. „Was für ein schönes Konzept: eine Grundlinie zu haben, was man nicht tun will. Ich selbst würde gerne mit jemandem zusammen sein, der nicht an Druck glaubt und jemandem, der Leidenschaft entfacht und nicht nur sicher ist, jemandem, dessen Blick mich daran erinnert, warum ich das Leben liebe, einem Menschen, dessen Natürlichkeit mich an meine eigene erinnert und dass man Schönheit genießen sollte.“

Wir lehnen uns auf den Gartenmöbeln zurück, und sie wirft mir den geduldigen Blick einer älteren Schwester zu, die ihr Wissen weitergibt. Dann sagt sie, zart und so beiläufig, dass es schüchtern wirkt: „Ich hatte da eine Menge Ideen.“

Dieser Artikel erschien zuerst bei ROLLING STONE UK.