Led Zeppelin feiern Reunion…allerdings nur für ein Buch

Die Interviews, in denen Robert Plant oder Jimmy Page von einem Comeback von Led Zeppelin fantasierten, lassen sich nicht mehr zählen. Ebenso solche, in denen einer von beiden mit ruppigen Worten deutlich macht, dass genau das nie passieren würde. Eine Reunion der Band steht nun einmal bei den Musikfans rund um den Globus ganz vorne auf den Wunschzetteln, sieht man einmal von ABBA oder R.E.M. ab.

Am 31. Mai wäre John Bonham 70 Jahre alt geworden. Wir feiern das Schlagzeug-Genie von Led Zeppelin, den besten Drummer aller Zeiten. 2007 wurde diese Hoffnung für eine Mega-Show in der Londoner O2 Arena auch Wirklichkeit, nach wenigen gemeinsamen Aktivitäten zuvor (zum Beispiel bei Live Aid 1985 und das ominösen Projekt „Page And Plant"). Ansonsten sind die überlebenden Mitglieder von Led Zeppelin in den fast vier Jahrzehnten seit dem Tod von Bonham 1980 nicht mehr zusammen aufgetreten.

Led Zeppelin By Led Zeppelin

Zudem wurden sie selten zusammen fotografiert, was sicherlich darauf schließen könnte, dass die Musiker eher wenig Lust haben, sich privat noch häufig zu treffen (oder gute Anwälte haben, die jeden Fotografen, der es dokumentiert, mit Abmahnungen bombardiert). Vieles hat natürlich mit Robert Plant zu tun, der lieber seiner eigenen Form von Weltmusik nachgeht und die Vergangenheit nicht noch einmal aufwärmen möchte.

Am Erbe von Led Zeppelin liegt dem Sänger allerdings reichlich viel, weswegen er sich nun für die erste Präsentation des edel ausgestatteten Biographiebildbands „Led Zeppelin By Led Zeppelin“ mit seinen Kollegen Jimmy Page und John Paul Jones ablichten ließ.

Photo: John Paul Jones, Robert Plant and Jimmy Page photographed in May 2018 with their working draft of the book "Led Zeppelin By Led Zeppelin". Published in Oct. by @ReelArtPress to celebrate fifty years since the formation of the band. Pre-order here: https://t.co/kMdbJEDy2x pic.twitter.com/3GnYcfMt4p — Led Zeppelin (@ledzeppelin) June 8, 2018

Wie die Band über Twitter aufklärt, kommt der ziemlich hochpreisige Wälzer (knapp 70 US-Dollar) pünktlich zum 50. Jubiläum von Led Zeppelin auf den Markt. Dazu heißt in der offiziellen Beschreibung des Buchs: „’Led Zeppelin By Led Zeppelin‘ ist der erste und einzige offizielle Bildband, der in Zusammenarbeit mit den Mitgliedern der Band produziert wurde. Die Band feiert ihr 50-jähriges Bestehen und zeigt Fotos von Jimmy Page, Robert Plant, John Paul Jones und John Bonham auf und neben der Bühne, in der Öffentlichkeit und im Tonstudio. Der 400 Seiten starke Band enthält bisher unveröffentlichte Fotos, Kunstwerke aus dem Led-Zeppelin-Archiv und Beiträge von Fotografen aus aller Welt.“

