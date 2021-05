Levi’s-Model und Sänger Nick Kamen ist tot

Nick Kamen ist im Alter von 59 Jahren verstorben. Das hat ein Freund der Familie gegenüber „BBC“ bestätigt.

Bekannt wurde das Model, das als Ivor Neville Kamen geboren wurde, durch eine Levi’s-Kampagne Mitte der Achtziger, in der er sich in einem Waschsalon bis auf die Boxershorts auszog und so schnell zum Sexsymbol aufstieg.



Nur ein Jahr später feierte Kamen auch als Sänger Erfolge – sein Song „Each Time You Break My Heart“, an dem auch Madonna mitgeschrieben hatte und der bei den Aufnahmen zum Album „True Blue“ übrig geblieben war, landete in den britischen Top 5.

Kamen wurde oft als Madonnas Protegé bezeichnet – im Song sang sie die Background-Vocals.

Auch in Italien konnte der Sänger anschließend mit einem Nummer-eins-Hit punkten – dort schaffte es „Loving You Is Sweeter Than Ever“, ein Cover der Four Tops, an die Spitze der Charts. Ein Erfolg, der ihm später auch mit „Tell Me“ gelang – auch, weil Madonna wieder Vocals beisteuerte.

Boy George war ebenfalls mit Nick Kamen befreundet – der Sänger erinnerte sich mit einem gemeinsamen Foto auf Instagram an seinen verstorbenen Weggefährten, „den schönsten und liebsten Mann“. Sängerin Judie Tzuke zeigte sich ebenfalls traurig über den frühen Tod des Sängers. Eine Todesursache wurde bislang nicht bekanntgegeben.