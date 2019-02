Tod von Chester Bennington: Mike Shinoda ist bereit mit Linkin Park weiterzumachen

In seiner Reihe „Too Young To Die“ zeigt Arte ein bewegendes Portrait über Linkin-Park-Sänger Chester Bennington.

Chester Bennington ist für viele Musikfans Ikone und Identifikationsfigur - und das nicht nur für eine Generation. Der Kopf von Band Linkin Park sang und schrie den Schmerz heraus, den er selbst nie loswurde und traf damit den Nerv von Millionen Fans. Es waren diese Abgründe, die ihn so erfolgreich werden ließen und ihn selbst verschlangen, als er den Schmerz einfach nicht mehr aushielt. In der Dokumentation „Chester Bennington – A Voice of Pain“ erzählen seine Schwester, enge Freunde, Wegbegleiter und Fans ihre Begegnungen und zeichnen so ein vielschichtiges Bild des Rockstars. Tiefe Einblicke in das Privatleben von Chester Bennington…