Lisa Marie Presley nach Herzstillstand gestorben

Lisa Marie Presley, Sängerin und einzige Tochter von Rockstar Elvis Presley, ist tot. Sie starb am Donnerstagabend im Alter von 54 Jahren, wie ihre Mutter Priscilla Presley mitteilte. „Schweren Herzens muss ich die erschütternde Nachricht überbringen, dass meine wunderbare Tochter Lisa Marie von uns gegangen ist“, hieß es in einer Erklärung. „Sie war die leidenschaftlichste, stärkste und liebevollste Frau, die ich je gekannt habe.“

Die 77-Jährige hatte Stunden zuvor auch bekanntgeben, dass ihre Tochter nach einem medizinischen Notfall ins Krankenhaus gebracht worden war. Ein Sprecher der Feuerwehr in in Los Angeles County, Craig Little, berichtete von einem Einsatz nach einem Herzstillstand und einer Reanimation an einer Adresse in der Stadt Calabasas, etwa 50 Kilometer nordwestlich der Innenstadt von Los Angeles, bei der es sich Eigentumsunterlagen zufolge um die der Sängerin handelte.

Das einzige Kind von Elvis und Priscilla Presley teilte das Charisma ihres Vaters – und folgte ihm auch beruflich nach. In den 2000er-Jahren veröffentlichte sie eigene Rock-Alben, stand etwa mit Rocksängerin Pat Benatar und dem Sänger und Songwriter Richard Hawley auf der Bühne. Und sie knüpfte noch direktere musikalische Verbindungen zu ihrem Vater, indem sie Elvis-Aufnahmen wie „In the Ghetto“ und „Don‘t Cry Daddy“ ihre Stimme lieh – letztere, eine traurige Ballade, hatte ihren Vater an den frühen Tod seiner Mutter Gladys Presley, der Großmutter von Lisa Marie Presley, erinnert.

Er habe ihr ganzes Leben ausgemacht, sagte sie der Nachrichtenagentur AP im Jahr 2012 über den Einfluss ihres Vaters. Sie habe ihn stets bewundert und sei von ihm beeinflusst worden. Ihre Geburt neun Monate nach der Hochzeit ihrer Eltern war ein weltweites Nachrichtenereignis. Und ihr Hintergrund war ihr stets präsent.

Nach der Veröffentlichung von Baz Luhrmanns Film „Elvis“ über ihren Vater hatten sie und Mutter Priscilla Presley an der Seite der Stars des Films immer wieder auf roten Teppichen gestanden und Preisverleihungen besucht. Noch am Dienstag nahm die 54-Jährige an der Verleihung der Golden Globes teil, wo Austin Butler als bester Schauspieler in der Kategorie Filmdrama für seine Darstellung ihres Vaters ausgezeichnet wurde.

Butlers Spiel in „Elvis“ bezeichnete sie in einem Interview von „Entertainment Tonight“ auf dem roten Teppich am Dienstag als atemberaubend. „Ich habe wirklich nicht gewusst, was ich mit mir anfangen soll, nachdem ich es gesehen hatte“, sagte sie über den Film. Sie habe etwa fünf Tage gebraucht, um das Erlebnis zu verarbeiten, „weil es so unglaublich und so auf den Punkt und einfach so authentisch war, dass, ja, ich kann nicht einmal beschreiben, was es bedeutete.“

Tage zuvor hatte sie in Memphis, Tennessee, am ehemaligen Anwesen ihres Vaters, Graceland, den Jahrestag seiner Geburt am 8. Januar begangen. Nach der Trennung der Eltern im Jahr 1973 lebte sie mit ihrer aus der Serie „Dallas“ oder den „Nackte Kanone“-Filmen bekannten Mutter in Kalifornien. Sie hatte frühe Erinnerungen an Besuche beim weltberühmten Vater in Graceland, der im Alter von nur 42 Jahren im August 1977 starb, als sie neun Jahre alt war.

Dieser sei stets herausgeputzt gewesen, im Schlafanzug sei er nie die Treppen heruntergekommen, sagte sie der AP 2012. Er sei stets bereit gewesen, gesehen zu werden. Als er starb, war Lisa Marie in Graceland zu Besuch. Sie erinnerte sich an seinen Gutenachtkuss nur Stunden bevor er kollabierte. Am Morgen sah sie ihn mit dem Gesicht nach unten im Badezimmer liegen. „Ich hatte einfach ein Gefühl“, sagte sie dem „Rolling Stone“ im Jahr 2003. „Es ging ihm nicht gut.“ Sie sei schon in jungen Jahren besessen vom Thema Tod gewesen.

Später machte sie selbst Schlagzeilen – rang mit Drogenproblemen, führte vier sehr öffentliche Ehen. Unter ihren vier Ehemännern waren Popsänger Michael Jackson und Schauspieler Nicolas Cage. Die Ehe mit Jackson, die 1994 in der Dominikanischen Republik geschlossen wurde, war geprägt von bizarren Auftritten, einschließlich eines gemeinsamen Interviews, in dem sie ihren Mann gegen Vorwürfe des Kindesmissbrauchs verteidigte. Cage beantragte nach nur vier Monaten die Scheidung. Einst gehörte Lisa Marie Presley Scientology an.

Sie habe gegen viele Mauern und Bäume rennen müssen, sagte sie der AP 2012. Es sei ein Prozess gewesen. Sie habe eben immer in der Öffentlichkeit gestanden und alles sei dokumentiert worden. Sie begann, sich humanitär zu engagieren, gegen Armut oder für den Wiederaufbau nach Hurricane Katrina.

Presley hinterlässt einen Sohn, den Schauspieler Riley Keough, aus der Ehe mit Danny Keough, sowie Zwillingstöchter aus der Ehe mit Michael Lockwood. Ein weiterer Sohn aus der Ehe mit Keough, Benjamin Keough, beging im Jahr 2020 im Alter von 27 Jahren Suizid. Presley ging offensiv mit ihrer Trauer um, die sie etwa in einem Text für das „People“-Magazin im August beschrieb.

Lisa Marie war nach dem Tod ihres Vaters Alleinerbin des Elvis Presley Trusts geworden, der zusammen den Elvis Presley Enterprises Graceland und andere Vermögenswerte der Rock-Legende verwaltet.