Heath Ledger: Die Todesursache des Joker-Schauspielers

Im Jahr 2008, als Heath Ledger eine Überdosis eines Cocktails verschreibungspflichtiger Pillen einnahm, stand er auf dem Höhepunkt seiner Karriere. 2005 wurde er für seine Rolle als Ennis Del Mar in „Brokeback Mountain“ für einen Oscar nominiert, im Jahr 2007 war er einer von sieben Schauspielern, die Bob Dylan im preisgekrönten „I’m Not There“ darstellten, und natürlich gab es seine bevorstehende Interpretation des Joker in Christopher Nolans „The Dark Knight“. Eine Rolle, die ihm breite Anerkennung und noch mehr Ruhm bringen sollte. Es sind Anerkennung und Ruhm, die er nicht mehr miterleben sollte.

Ledger war zunächst ein australischer Kinderdarsteller, der dem Hollywood-Publikum erstmals 1999 in der Teenager-Komödie „10 Dinge, die ich an dir hasse“ bekannt wurde. Später verzichtete er auf weitere Teenager-Komödien und wurde mit einem großen Durchbruch belohnt, als er die Rolle des Sohnes von Mel Gibson in Drama „Der Patriot“ (2000) bekleidete. Nach seinem Auftritt im positiv rezensierten „Monster’s Ball“ (2001) spielte Ledger die Hauptrolle in zwei Flops, „Ritter aus Leidenschaft“ (2001) und „Die vier Federn“ (2002). 2005 kämpfte er sich zurück. In nur einem Jahr spielte die Hauptrollen in nicht weniger als vier Filmen, darunter „Casanova“ – und eben „Brokeback Mountain.“

Schlaflos

Monate vor seinem Tod, als er an seinem letzten Auftritt in „Das Kabinett des Doktor Parnassus“ arbeitete, litt Ledger an dem, was einige seiner Kollegen und Freunde als „wandelnde Lungenentzündung“ bezeichneten. Er hatte große Schlafprobleme, sodass er Schlaftabletten mit anderen verschreibungspflichtigen Medikamente mischte. Er tat es in einem verzweifelten Versuch, im Trubel seines Lebens etwas Ruhe zu finden. Wie sehr er damit am Rande des Abgrunds wandelte, war ihm dabei nicht bewusst.

Die Pillen halfen nicht. Ledgers Freund Gerry Grennell lebte in den letzten Monaten eine Zeit lang bei ihm, und erzählte dem „People Magazine“ von den Tagen, die sie gemeinsam verbrachten:

„Ich hörte, wie er in der Wohnung umherirrte. Ich stand auf und sagte: ‚Komm schon, Mann, geh wieder ins Bett, du musst morgen arbeiten.‘ Er entgegnete nur: ‚Ich kann nicht schlafen.’“

Die Abwärtsspirale in Ledgers Leben hatte bereits Monate zuvor begonnen, als seine Lebensgefährtin und Mutter seiner damals zweijährigen Tochter, Michelle Williams, ihre Beziehung beendete. Sie setzte ihn vor die Tür des gemeinsamen Hauses in Brooklyn, da sie – dem Vernehmen nach – nicht länger mit seinem Lebensstil zurechtkam, der immer häufiger auch Drogen beinhaltete.

Michael Caulfield Archive