ROLLING STONE präsentiert: Tempelhof Sounds mit den Strokes, Muse, Alt-J und mehr

Für Berlin wurde ein neues internationales Musikfestival angekündigt: das „Tempelhof Sounds“ vom 10. bis 12. Juni 2022 auf dem ehemaligen Flughafen Tempelhof in Berlin. Muse und The Strokes sind Headliner, dazu gibt es 27 Acts weitere Acts. Zusätzliche (und ein dritter Headliner) werden noch bekanntgegeben.

„Wir freuen uns sehr, dieses besondere Festivalformat in der Hauptstadt gemeinsam mit unseren Partnern möglich zu machen“, kommentiert Stephan Thanscheidt, CEO von FKP Scorpio. „Unsere Gäste dürfen eine Veranstaltung erwarten, die internationale Top-Acts mit einem außergewöhnlichen Open-Air-Erlebnis verbindet.“ „Tempelhof Sounds“ will „programmatische Überraschungen“ bieten und ein divers aufgestelltes Line-Up darbieten.

Tickets ab 79,- Euro und weitere Informationen zum Festival gibt es auf tempelhofsounds.berlin und telefonisch unter 01806 – 853 753 (0,20 €/Anruf aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf). Alle Tickets sind als Fahrausweis gültig im Tarifbereich Berlin ABC, 2 Stunden vor Einlass bis 3 Uhr des Folgetages.

Bisher bestätigt:

Muse | The Strokes

Alt-J | London Grammar | Interpol | Idles | Royal Blood | Two Door Cinema Club

Mac DeMarco | Parcels | Courtney Barnett | Sophie Hunger | Freya Ridings | Wolf Alice

Big Thief | Fontaines D. C. | Anna Calvi | Kat Frankie | Holly Humberstone | Griff

The Gardener & The Tree | Hinds | Baby Queen | Black Honey

Just Mustard | Pillow Queens | The Pale White