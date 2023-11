Macy Gray meldet sich auf der Bühne krank für Berlin-Konzert

Foto: Getty Images, Bobby Bank. All rights reserved.

Trauriger Abend für Macy Gray und ihre Fans: Die Sängerin hat am Montagabend ein Konzert in Berlin abgesagt. Eigentlich war alles klar und vorbereitet für den Gig im Admiralspalast. 900 Zuschauerinnen und Zuschauer hatten sich auf die neuen Songs von Grays Album „The Reset“ und auch ihre Band The California Jet Club gefreut.

Doch als die Grammy-Preisträgerin eine Stunde nach Beenden des Support-Gigs immer noch nicht auftauchte, wurden einige im Saal ungeduldig, quittierten die unangenehme Situation mit Pfiffen und Buhrufen.

Krankmeldung mit Hoodie

Schließlich kam Gray doch noch auf die Bühne, in Hoodie gehüllt und mit Kapuze tief in die Stirn gezogen, und bat das Publikum um Verzeihung. Sie sei krank und könne nicht auftreten, sagte die 56-Jährige zerknirscht.

Bevor sie wieder hinter dem Vorhang verschwand, versprach die Sängerin noch, dass es einen Nachholtermin geben werde. Das Konzert in Berlin war als exklusives Deutschland-Konzert angesetzt.