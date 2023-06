12. Maifeld Derby in Mannheim: Line-up, Tickets, Anreise, Wetter

An diesem Wochenende findet schon zum 12. Mal das Maifeld Derby statt. Das dreitägige Popkultur- und Musikfestival ist seit 2011 auf dem Mannheimer Maimarktgelände eine feste Größe. In diesem Jahr geht es am Freitag, den 16. Juni, los. Um 15.00 Uhr öffnen sich die Tore zum Open Air, welches auf dem Areal des MVV Reitstadions ausgetragen wird.

Drei Tage lang wird es auf insgesamt vier Bühnen (Palastzelt, Open Air, Hüttenzelt, Parcours d’Amour) Konzerte von zahlreichen deutschen und internationalen Künstler:innen geben. Als Headliner stehen 2023 Interpol aus New York und die französische Band Phoenix auf dem Plan.

Das Maifeld Derby steht für ein vielfältiges, abwechslungsreiches Line-up, bei dem Musikliebhaber:innen aller Genres auf ihre Kosten kommen. Von Punk, Dream Pop, bis hin zu Indie-Rock und sphärischen Elektrosounds ist alles mit dabei.

Bei den Maifeld Derbys in der Vergangenheit waren Bands und Musiker:innen aus Deutschland wie Moderat, Bilderbuch, Kettcar, Drangsal, Von Wegen Lisbeth und Tocotronic am Start. Aber auch internationale Acts wie The Streets, Editors und The Wombats traten schon bei der Veranstaltung mit einer Kapazität von rund 5.000 Besucher:innen als Main Acts auf.

Das Line-up vom 12. Maifeld Derby:

Agat

Bat For Lashes

Baxter Dury

Caroline Rose

Cumgirl8

Das Sterben

Death Grips

Deki Alem

Dillon

Ditz

Ekkstacy

Erregung Öffentlicher Erregung

Fagelle

Florist

Fulu Miziki

Glass Beams

Hope

Indigo Sparke

Interpol

Jack Botts

Jungstötter

Leya

Lime Garden

Los Bitchos

Loyle Carner

M83

Mandy Indiana

Mitsune

Nand

Nichtseattle

Noga Erez

Overmono

Phoenix

Pisse

PVA

Rolf Blumig

Say She She

Sevdaliza

Sinkane

Sophia Blenda

Sorcha Richardson

Sorry

Surf Curse

Tamino

Temmis

The Haunted Youth

Uche Yara

Viagra Boys

Warpaint

Zulu

Update: Jealous mussten ihren Auftritt beim 12. Maifeld Derby leider absagen. Neu dabei sind dafür das Peter Muffin Trio, Augusta und Whybe.

Tickets für das 12. Maifeld Derby:

Karten gibt es auf der Homepage des Festivals unter diesem Link.

Festivaltickets:

Drei Tage: 175,00 Euro

Drei Tage Camping: 30,00 Euro

Drei Tage Wohnmobil: 30,00 Euro

Tagestickets:

Freitag, 16. Juni: 75,00 Euro

Samstag, 17. Juni: 85,00 Euro

Sonntag, 18. Juni: 80,00 Euro

Wichtig: Die Camping- und Wohnmobil-Tickets erlauben den Zutritt zum Campingbereich und zum Wohnmobil-Parkplatz, nicht zum Festivalgelände. Das Wohnmobil-Ticket gilt nur für das eigene Fahrzeug. Pro Person wird zusätzlich ein Camping-Ticket benötigt.

Anreise zum 12. Maifeld Derby:

Veranstaltungsort: MVV Reitstadion

Adresse: Xaver-Fuhr-Straße 101

Ort: 68163 Mannheim

Anfahrt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln:

Das Ticket zum Maifeld Derby berechtigt zur freien Fahrt im gesamten VRN-Gebiet. Mit dem Kombi-Ticket kann man an den aufgedruckten Veranstaltungstagen bis zum darauf folgenden Tag um 12 Uhr mit allen Bussen, Straßenbahnen und freigegebenen Zügen (DB: RE, RB und S-Bahn jeweils in der 2. Klasse) im Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) fahren.

Wer vom Hauptbahnhof Mannheim anreist, nutzt am besten die Straßenbahnlinie 5 & Bus 50 (Richtung Heidelberg ab Mannheim Hauptbahnhof bis Haltestelle Neuostheim, umsteigen in Buslinie 50 Richtung Neckerau West bis Haltestelle Maimarkt, direkt vor dem Veranstaltungsgelände), Straßenbahnlinie 6 (Richtung Neuhermsheim/SAP Arena S-Bahnhof ab Haltestelle Tattersall – nahe Mannheim Hauptbahnhof – bis Haltestelle Maimarkt) oder die S-Bahn der Linie S1 (Richtung Osterburken, S2 Richtung Mosbach, S4 Richtung Karlsruhe ab Mannheim Hauptbahnhof bis Arena/Maimarkt (DB), mit 18 Minuten Fußweg).

Für die Rückfahrt nach Mannheim in den Abend- und Nachtstunden kann bis Mitternacht ebenfalls die Buslinie 50 genutzt werden. Zusätzlich gibt es Freitag bis Samstag Sonderfahrten der Linie E von der Haltestelle Maimarkt zum Hauptbahnhof Mannheim.

Anfahrt mit Auto oder Wohnmobil:

Das Gelände hat eine eigene Abfahrt (Maimarkt-Gelände) kurz vor dem Mannheimer Kreuz, direkt an der A6 / A656. Von dort aus sind es nur noch zwei Minuten zum Gelände.

Gegenüber vom Festivalgelände stehen ausreichend Parkplätze zur Verfügung. Für Festivalbesucher:innen sind ausschließlich die Parkplätze P6 bis P8 vorgesehen.

Aufgrund der Bundesgartenschau in Mannheim haben die Parkbetriebe die Preise teilweise bis auf 9,50 Euro angehoben. Die Veranstalter:innen raten deshalb zur Nutzung des integrierten ÖPNV-Tickets.

Alle Besucher:innen, die zum Campingplatz und Wohnmobil-Parkplatz müssen, kommen durch Tor 31/32 zum Einlass. Dort werden die Bändchen und Wohnmobil-Plaketten vergeben. Danach geht es weiter um das Gelände herum bis zum Campingplatz.

Camper:innen mit Auto können dort ihre Sachen entladen und dann weiterfahren zu den öffentlichen Parkplätzen gegenüber vom Maimarktgelände. Wohnmobile fahren einfach weiter bis zur Einfahrt des Wohnmobil-Parkplatzes und werden dort zu den richtigen Stellplätzen eingewiesen.

Wetter auf dem 12. Maifeld Derby:

Das Maifeld Derby 2023 wird definitiv heiß. Direkt zum Festivalstart ist mit 27 Grad und viel Sonne zu rechnen. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 27 Prozent, nimmt jedoch zum Abend hin ab. In der Nacht fallen die Temperaturen auf 19 Grad.

Am Samstag, den 17. Juni, steigen die Temperaturen um die Mittagszeit auf 29 und abends auf bis zu 31 Grad an. Es weht eine leichte Brise. Nachts wird es mit 22 Grad angenehm warm.

Der Sonntagmorgen beginnt mit Temperaturen um die 18 Grad, die bis zum Mittag die 30-Grad-Marke knacken. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 24 Prozent. Mit Regen ist trotzdem nicht zu rechnen. Den Abend und letzten Festivaltag kann man bei angenehmen 23 Grad ausklingen lassen.