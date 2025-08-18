Wieso „Schuld war nur der Bossa Nova“ auf dem Index landete
Heute kaum vorstellbar: Sängerin Manuela landete mit ihrem Cover eines Songs von Eydie Gormés erst einmal einen kleinen Skandal.
Empfehlungen der Redaktion
Unbekümmert und ein bisschen frech sang sich das erste Girlie des deutschen Pop mit ihrem Einstandshit in die Herzen der Teenager.
Zu frech jedenfalls für den Bayerischen Rundfunk, der das harmlose Lied – ein Cover von Eydie Gormés „Blame It On The Bossa Nova“ – wegen der Zeile „Doch am nächsten Tag fragte die Mama: ‚Kind, warum warst du erst heut‘ morgen da?“ tatsächlich auf den Index setzte.
Eine Fußnote, die zeigt, wie bieder es im deutschen Unterhaltungsgeschäft noch am Vorabend der Beat-Revolte zuging. Da bot Manuela eine Ahnung von Spaß: Goldene Schallplatten und Bravo-Ottos folgten in Serie, erst Anfang der Siebziger sank ihr Stern.
Weitere Highlights
- Guns N‘ Roses vs. Nirvana: Chronik eines Streits mit gutem Ausgang
- „Blonde On Blonde“ von Bob Dylan: Manische Brillanz
- Todesursache Freddie Mercury: Woran starb der Queen-Sänger?
- Die 100 größten Musiker aller Zeiten: David Bowie – Essay von Lou Reed
- So entstand Brian Wilsons Meisterstück „Good Vibrations“
Mehr News und Stories