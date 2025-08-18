Wieso „Schuld war nur der Bossa Nova“ auf dem Index landete

Die besten deutschen Songs aller Zeiten: Nina Hagen – „TV-Glotzer“

Die besten deutschen Songs aller Zeiten: Nena – „99 Luftballons“

Die besten deutschen Songs: Klaus Lage Band – „Faust auf Faust“

Unbekümmert und ein bisschen frech sang sich das erste Girlie des deutschen Pop mit ihrem Einstandshit in die Herzen der Teenager.

Zu frech jedenfalls für den Bayerischen Rundfunk, der das harmlose Lied – ein Cover von Eydie Gormés „Blame It On The Bossa Nova“ – wegen der Zeile „Doch am nächsten Tag fragte die Mama: ‚Kind, warum warst du erst heut‘ morgen da?“ tatsächlich auf den Index setzte.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Eine Fußnote, die zeigt, wie bieder es im deutschen Unterhaltungsgeschäft noch am Vorabend der Beat-Revolte zuging. Da bot Manuela eine Ahnung von Spaß: Goldene Schallplatten und Bravo-Ottos folgten in Serie, erst Anfang der Siebziger sank ihr Stern.

Weitere Highlights