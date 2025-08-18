Wieso „Schuld war nur der Bossa Nova“ auf dem Index landete

Heute kaum vorstellbar: Sängerin Manuela landete mit ihrem Cover eines Songs von Eydie Gormés erst einmal einen kleinen Skandal.

Schlagersängerin Manuela, hier in den 60er-Jahren in Hamburg

Schlagersängerin Manuela, hier in den 60er-Jahren in Hamburg Foto: Hulton Archive. United Archives / Schweigmann. All rights reserved.

Unbekümmert und ein bisschen frech sang sich das erste Girlie des deutschen Pop mit ihrem Einstandshit in die Herzen der Teenager.

Zu frech jedenfalls für den Bayerischen Rundfunk, der das harmlose Lied – ein Cover von Eydie Gormés „Blame It On The Bossa Nova“ – wegen der Zeile „Doch am nächsten Tag fragte die Mama: ‚Kind, warum warst du erst heut‘ morgen da?“ tatsächlich auf den Index setzte.

Manuela: Das Mädchen mit der Träne in der Stimme
Eine Fußnote, die zeigt, wie bieder es im deutschen Unterhaltungsgeschäft noch am Vorabend der Beat-Revolte zuging. Da bot Manuela eine Ahnung von Spaß: Goldene Schallplatten und Bravo-Ottos folgten in Serie, erst Anfang der Siebziger sank ihr Stern.

Pop Bossa Nova Manuela Schuld war nur der Bossa Nova