Maroon-5-Sänger Adam Levine wird 40: Die witzigsten Poser-Fotos

It's all about nipples: Adam Levine zeigt zu viel beim Super Bowl 2019

Der Maroon-5-Sänger präsentiert während der Half-Time-Show eine große Portion Männerbrust und macht der Urheberin der Pose Konkurrenz.

Adam Levine von Maroon 5 hat bei der diesjährigen Halbzeitshow des Super Bowls seinen Oberkörper entblößt und damit natürlich alle Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Darauf haben die Zuschauer gewartet: Der Maroon-5-Frontmann spielt in der Halbzeit des Super Bowl Finals zwischen den New England Patriots und den Los Angeles Rams mit schwitzigem, voll tätowiertem Oberkörper eine neon-pinke Gitarre – sorgt aber für keinen wirklichen Skandal. Der „Sexiest Man Alive“ von 2013 sich hat mit seiner Schmuse-Rockband die volle Blöße gegeben und nach Meinung fast aller Betrachter einen der unspektakulärsten und fadesten Aufritte in der Halbzeitshow-Historie hingelegt. Dass dem 39-Jährigen die Tatsache über… Weiterlesen Zur Startseite