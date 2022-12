Maxi Jazz: Fragen zur Todesursache des Faithless-Sängers

Es sind traurige Nachrichten, die die britische Band Faithless an Heiligabend mit ihren Fans teilte: Gründungsmitglied und Sänger Maxi Jazz ist im Alter von 65 Jahren gestorben. Empfehlung der Redaktion Faithless-Sänger Maxi Jazz gestorben

Viel ist noch nicht bekannt über die Umstände des überraschenden Todes des Musikers — zumindest ein Faktum teilte die Band in ihrem offiziellen Statement mit. Darin heißt es, Maxi Jazz sei friedlich im Schlaf verstorben. „Wir sind untröstlich, dass Maxi Jazz letzte Nacht friedlich im Schlaf gestorben ist. Er war ein Mann, der unser Leben auf so viele Arten verändert hat. Er gab unserer Musik eine richtige Bedeutung und eine Botschaft. Er war ein liebenswerter Mensch, der Zeit für jeden hatte und eine Weisheit, die sowohl tiefgründig als auch zugänglich war“, heißt es darin.

We are heartbroken to say Maxi Jazz died peacefully in his sleep last night. He was a man who changed our lives in so many ways. He gave proper meaning and a message to our music. He was a lovely human being with time for everyone and wisdom that was both profound and accessible. pic.twitter.com/VcFe7OpTh6

— Faithless (@faithless) December 24, 2022