„Mein Herz ist gebrochen“: Michael Stipe, Billy Corgan und Garbage trauern um Sinéad O’Connor

Der plötzliche Tod der irischen Sängerin Sinéad O’Connor schockt die Musikwelt. Viele ihrer Kollegen:innen trauern auf ihren Social Media um die „Nothing Compares 2 You“-Sängerin. Darunter etwa Singer-Songwriterin Tori Amos und Bryan Adams. Aber auch weitere Künstler:innen auf der ganzen Welt zeigten sich erschüttert von dem frühen Ableben Sinéad O’Connors. Die Trip-Hop-Band Massive Attack beginnt auf X, ehemals Twitter, eine längere Trauerrede mit den Worten: „Am Boden zerstört. Wie hält man eine Trauerrede auf jemanden, den du nie gut kanntest, aber das Glück hattest, mit der Person zusammenzuarbeiten? […] Das Feuer in ihren Augen ließ dich verstehen, dass ihr Aktivismus eine gefühlvolle Reaktion war, nicht nur eine politische Geste […]“. O’Connor sang für die Gruppe auf dem Song „A Prayer For England“.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Empfehlung der Redaktion Sinéad O’Connor: Ihr Leben in Bildern

Auch R.E.M.-Sänger Michael Stipe, der stets voller Lob für O’Connor war, ist mitgenommen. „Ohne Worte“, schrieb er schlicht auf Instagram unter einem Foto von ihm mit der Irin.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Weitere Vertreter:innen des Alternative-Rocks drückten online ihre Trauer aus. Wie etwa die Band Garbage. „Mein Herz ist gebrochen“, heißt es in deren Post.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Empfehlung der Redaktion Sinéad O’Connor: Das war ihr letztes, emotionales Interview

„Eine einzigartige Vertreterin unserer Generation“

Unter den Trauerenden ist auch Billy Corgan, der sich über den Instagram-Profil seiner Band The Smashing Pumpkins sowie über seinen eigenen Account zu Wort meldet: „ […] Grundehrlich und liebevoll und witzig, sie war auf eine Art talentiert, die sie wahrscheinlich selber nicht mal verstand. Aber Sinead bleibt einzigartig als Vertreterin unserer Generation, die immer authentisch durch ihre hervorstechende Stimme war, von innen sowie von außen […]“, heißt es auf dem Profil der Band.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Auf Corgans eigenem Profil hinterließ er unter einem Foto von Sinéad O’Connor die Worte: „RIP Sinead O’Connor“.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

The-Stone-Roses-Sänger Ian Brown gedachte der Sängerin mit einer persönlichen Erinnerung: „RiP Sinead O’Connor. Mit ihr zusammenzuarbeiten und zu hören, wie Sinead meinen Song in einem Studio in Dublin sang, war magisch und ein Höhepunkt meines musikalischen Lebens. Eine wunderschöne Seele. Alles Liebe an ihre Familie“. Brown und O’Connor waren gemeinsam auf dem Song „Illegal Attack“ zu hören.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Auch außerhalb der Musikwelt kamen Trauerbekundungen. Der niederländische Fotograf und Filmemacher Anton Corbijn, der Sinead O’Connor einst fotografierte, äußerte sich auf Instagram wie folgt: „Sehr traurige Nachricht. Ich kann nicht glauben, dass dieser wundervolle Mensch mit dieser engelsgleichen Stimme von uns gegangen ist. RIP liebe Sinead.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Das kanadische Indie-Duo Tegan & Sara zollten Sinead O’Connor ebenfalls Tribut und bezeichnete sie als Inspirationsquelle: „Unsere Mutter spielte LION AND THE COBRA in unserem Minivan, wenn wir auf dem Weg zur Schule waren. Wir waren sieben Jahre alt und grölten jedes Wort mit. Sinead entfachte das kreative Feuer in uns, als wir sehr jung waren. Wir sind traurig, dass sie nicht mehr unter uns weilt. Wir schicken unsere Liebe dahin, wohin auch immer wir nach dem Leben gehen“.