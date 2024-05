Am 24. Mai 2024 spielten Metallica ihr erstes von zwei Konzerten im Olympiastadion in München – vor rund 77.000 Zuschauern und Zuschauerinnen pro Abend.

Nachdem zunächst AC/DCs „It’s A Long Way To The Top (If You Wanna Rock’n’Roll)“ und das obligatorische Morricone-Stück „The Ecstasy Of Gold“ von Band ertönten, enterten Metallica um 20:45 mit dem Song „Whisplash“ die Bühne.

Insgesamt gaben James Hetfield, Lars Ulrich, Robert Trujillo und Kirk Hammett 16 Songs zum Besten. Am stärksten waren an diesem Abend das aktuelle Album „72 Seasons“ sowie auch „Metallica“ (auch „The Black Album“ genannt) repräsentiert – und zwar mit je drei Songs. Jeweils zwei Stücke gab’s von „Kill ‚Em All“, „Master Of Puppets“, „Reload“ und „Ride The Lightning“. Mit nur einem Song wurden die Alben „Death Magnetic“ und „Hardwired … To Self-Destruct“ bedacht.

Von den Mega-Hits fehlte an diesem Abend „Enter Sandman“ – nachdem es am Folgetag ein weiteres München-Konzert geben wird, hoffen viele Fans, dass die kalifornischen Thrash-Legenden den Song am Folgetag nachlegen.

„No Repeat Weekends“

Mit dem Konzept der „No Repeat Weekends“ präsentieren sie allerdings nicht einfach die gleiche Setlist zweimal, sondern ermöglichen Fans ein wahres Festival-Feeling. So können sich die Konzertgänger:innen zwei Tage später auf ganz andere Songs der Band freuen und so zwei individuelle Metallica-Konzerte genießen. Das Konzert in München ist Teil der M72-Tour, auf der Metallica ihr Album „72 Seasons“ präsentieren. Nach dem Doppel-Gig in der bayrischen Landeshauptstadt, den einzigen Shows in Deutschland, geht es für die Amerikaner weiter nach Italien.

Auf X, ehemals Twitter, wurden auch bereits erste Fan-Videos und Fotos hochgeladen.

Einige Bilder des Abends

Die Setlist:

1. Whiplash

2. For Whom the Bell Tolls

3. Of Wolf and Man (Tour-Debüt)

4. The Memory Remains

5. Lux Æterna

6. Too Far Gone?

(followed by Kirk & Rob doodle)*

7. Fade to Black

8. Shadows Follow

9. Orion

10. Nothing Else Matters

11. Sad but True

12. The Day That Never Comes

13. Hardwired

14. Fuel

15. Seek & Destroy

16. Master of Puppets