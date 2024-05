Da hat der Münchener Himmel den Albumtitel „Ride The Lightning“ definitiv wörtlich genommen: Beim ersten von zwei Metallica-Konzerten im Münchener Olympiastadion kam es nicht nur zu einer wahren Regenschlacht, sondern auch zu einem Blitz-Ereignis, wie es für eine Metal-Band nicht hätte passender sein können.

Gut, es war leider nicht der Song „Ride The Lightning“, bei dem ein Blitzeinschlag vom Himmel für das perfekte Natur-Pyrospektakel sorgte. Eine solche Szene passierte am 24. Mai 2024 aber beim Intro des Metallica-Klassikers „Master of Puppets“, wie Fan-Videoaufnahmen zeigen. „Ich ging aufs Metallica-Konzert in München und ein Gewitter zog auf und sorgte für das coolste Intro aller Zeiten“, schrieb X-Userin „Jane“.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus X Corp. Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Begeisterte Reaktionen und Regenschlacht

In den sozialen Netzwerken sind die Aufnahmen freilich ein absoluter Hit. „Heiliger Bimbam, das ist großartig“, schreibt ein User – ein anderer ist sich sicher, dass der Blitz vom verstorbenen Metallica-Bassisten Cliff Burton geschickt wurde. „Die Wettergötter sind sicherlich Metallica-Fans“, attestiert eine andere Person.

Aber nicht nur Blitze, sondern auch jede Menge Regen gab es. Das zeigt unter anderem ein Foto, das Metallica-Gitarrist Kirk Hammett auf seiner Instagram-Seite veröffentlichte und das ihn auf der Bühne im strömenden Regen zeigt. „Wir haben durch den Regen gerockt. Was für eine Nacht“ schreibt Hammett, das Foto stammt indes von Metallica-Stammfotograf Ross Halfin.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Dass weder Hetfield, Ulrich, Hammett und Trujillo noch ihre Fans (es sollen an die 72.000 gewesen sein) trocken nach Hause gingen, beweisen auch etliche Fotos, die Fans auf X (ehemals Twitter) veröffentlichten.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus X Corp. Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

An dieser Stelle findest du Inhalte aus X Corp. Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

An dieser Stelle findest du Inhalte aus X Corp. Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Die Setlist vom 24.5.2024

1. Whiplash

2. For Whom the Bell Tolls

3. Of Wolf and Man (Tour-Debüt)

4. The Memory Remains

5. Lux Æterna

6. Too Far Gone?

(followed by Kirk & Rob doodle)*

7. Fade to Black

8. Shadows Follow

9. Orion

10. Nothing Else Matters

11. Sad but True

12. The Day That Never Comes

13. Hardwired

14. Fuel

15. Seek & Destroy

16. Master of Puppets

Am 26.5.2024 spielen Metallica erneut im Münchener Olympiastadion. Fans dürfen sich auf eine andere Setlist als am Vorabend freuen. „No Repeat Weekends“ nennt sich das – man darf also gespannt sein, welche Klassiker die kalifornischen Thrash-Legenden diesmal aus dem Ärmel schütteln werden.