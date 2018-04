Metallica live in Stuttgart: Die besten Fotos

Helene Fischer kämpft mit ihrer Stimme und muss nun doch kommende Gigs in Wien absagen. Zuletzt strich die Sängerin alle fünf geplanten Auftritte in der Mercedes-Benz-Arena in Berlin. Mindestens für drei davon ist noch unklar, wann sie nachgeholt werden. Nun der nächste Dämpfer für die Schlagersängerin, die zur Zeit an einem grippalen Infekt leidet. Während viele Fans zunächst Verständnis für die Situation zeigten, sorgen die neuen Nachrichten über die abermalige Absage der Konzerte in Wien für einen echten Schreckmoment. Wie krank ist die Sängerin wirklich? Noch keine Nachholtermine „Helene Fischer hat heute erneut ihren Arzt konsultiert und leider müssen auf…