Die besten Metal-Alben aller Zeiten: Metallica – „Master Of Puppets“

Am 10. Februar wäre Cliff Burton 58 Jahre alt geworden. Ihm zu Ehren spielten Metallica ihren Song „Orion“ am selben Tag bei ihrem Konzert in Turin. Burton schrieb an dem „Master Of Puppets“-Song von 1986 mit. Er starb ein halbes Jahr nach Album-Veröffentlichung bei einem Autounfall, er wurde 24 Jahre alt. Auf Burton folgte Jason Newsted, aktueller Bassist ist Robert Trujillo. Der Alameda County in Kalifornien ernannte den 10. Februar unlängst offiziell zum „Cliff Burton Day“. Metallica spielen „Orion“: https://youtu.be/iL42fwM5muE