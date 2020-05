Metallica: Peru-Konzert mit Fan-Setlist jetzt im Stream sehen

Foto: LightRocket via Getty Images, Pacific Press. All rights reserved.

Das wird Sie auch interessieren





Metallica bleiben weiterhin ihrer digitalen Konzertreihe „#MetallicaMondays“ treu und veröffentlichten in diesem Rahmen am Montag (25. Mai) ein neues Video. Dafür mussten die Hardrock-Veteranen dieses mal nicht all zu tief im Tour-Archiv graben. Denn auf Anfrage der Fans gab die Band den Konzertmitschnitt einer Show in Peru im Jahr 2014 frei.

Das neue Video zeigt einen von drei Auftritten der Band im „Estadio Nacional“ im Peruanischen Lima im März 2014. Eine Besonderheit der damaligen Show machte die Möglichkeit der Fans aus, selbst bei der Zusammenstellung der Setliste mitreden zu dürfen.

Kein „Nothing Else Matters“ in der Setlist

Dementsprechend wurde auch der breite Musikkatalog der Band ausgeschöpft und nicht wie gewohnt ausschließlich auf große Nummern zurückgegriffen. „Heute Nacht werdet ihr nicht ‚Sad But True‘, ‚Nothing Else Matters‘ oder ‚Bellz‘ hören“, sagte James Hetfield in diesem Sinne an einer Stelle des Konzerts.

Stattdessen gab es in dem Set, das insgesamt 17 Songs umfasste, Lieder wie „Master of Puppets“, „Disposable Heroes“, „Lords of Summer“,„Enter Sandman“ sowie auch „…And Justice For All“ zu hören.

In den vergangenen Wochen teilte die Band Videos von Gigs wie James Hetfields Geburtstagsshow im Chicago Metro während ihrer „Kill Em All“-Periode, einer Show im österreichischen Nickelsdorf zur Feier des 20.Jubiläums ihres „Black Album“, sowie ein Konzert, das die Band im November 1991 in Muskegon, Michigan, gab.