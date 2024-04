„Deliver Me From Nowhere“: Das wissen wir über den Bruce-Springsteen-Film

Es gibt Neuigkeiten rund um den geplanten Bruce-Springsteen-Film „Deliver Me From Nowhere“. Inzwischen steht das Filmstudio fest und auch Hinweise um den Hauptdarsteller verdichten sich.

Studio und Team stehen fest

„Deliver Me From Nowhere“ soll den Entstehungsprozess von Bruce Springsteens sechstem Album „Nebraska“ (1982) aufgreifen. Der Nachfolger des erfolgreichen „The River“ (1980), das Springsteen gemeinsam mit der E Street Band aufnahm, gilt als Wendepunkt in der Diskografie des Musikers. Produziert wird das Biopic von 20th Century Studios, berichteten nun Hollywood-Medien. Als Regisseur und Drehbuchautor ist Scott Cooper („Crazy Heart“) bestätigt, im Produktionsteam sind außerdem Ellen Goldsmith-Vein, Eric Robinson und Scott Stuber.

Wer den jungen Springsteen in dem Film verkörpert, steht allerdings noch nicht final fest. Einen favorisierten Kandidaten scheint es aber zu geben: Der Name des Schauspielers Jeremy Allen White fiel in dem Kontext bereits häufiger.

Am Wochenende stand Bruce Springsteen gemeinsam mit Tom Morello auf der Bühne:

„Deliver Me From Nowhere“: Springsteen-Manager lobt Buchvorlage

Grundlage des Films ist das 2023 erschienene gleichnamige Buch von Warren Zane; „Deliver Me From Nowhere: The Making Of Bruce Springsteen’s Nebraska“. Auch der Autor selbst wird Teil des Projekts sein, ebenso wie Bruce Springsteen und sein Manager Jon Landau. „Es ist eines der besten Bücher, das je über Bruce Springsteen und seine Musik geschrieben wurden“, lobte Landau. „Bruce und ich sind begeistert, dass Scott Cooper sich dazu entschieden hat, einen Film basierend auf diesem Buch zu produzieren.“

Regisseur schwärmt von „Nebraska“

Cooper selbst sagte: „Bruce Springsteen und vor allem ‚Nebraska‘ hatten großen Einfluss auf mich und meine Arbeit. Durch Themen der Verzweiflung, Ernüchterung und die Kämpfe durchschnittlicher Amerikaner hat Bruce sich ein einmaliges Erbe geschaffen und ein unerschrockenes Porträt des Menschseins gemalt. Und trotzdem scheint durch die Dunkelheit ein Sinn von Widerstandsfähigkeit und Hoffnung, die einen unbeugsamen Geist widerspiegeln. Das ist der Bruce, den ich lieben gelernt habe und den ich mit diesem Film ehren will.“ Produktionsstart von „Deliver Me From Nowhere“ soll im Herbst sein.