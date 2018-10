Mit Kettcar beim ROLLING STONE Park: Tickets sichern!

Nur noch etwas mehr als einen Monat bis zur Premiere des ROLLING STONE Park im Europapark Rust. Wir stellen die Bands des schönsten süddeutschen Indoor-Festivals vor.

Headliner beim ROLLING STONE PARK: THE DECEMBERISTS Wären die Lieder der Decemberists nicht so gut, würde man vielleicht sagen, dass Songwriter Colin Meloy in erster Linie ein Literat ist und die Musik nur ein Vehikel, um seine Erzählungen unter die Leute zu bringen. Denn ein Literat ist er ohne Zweifel: Ein gieriger Leser, ein Student der Literatur, der veröffentlichte Autor von Jugendromanen, auch in seinen Songs ein echter Erzähler. Im Decemberists-Klassiker „The Sporting Life", zum Beispiel, singt er aus der Sicht eines jungen Athleten, der vor den Augen seiner Familie und…