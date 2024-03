Emiliana Torrini kündigt neues Album „Miss Flower“ an

Emiliana Torrinis neues Studioalbum „Miss Flower“ ist ihr erstes Soloalbum seit zehn Jahren. Es erscheint am 21. Juni 2024. Die erste Single daraus, „Let’s Keep Dancing“, steht schon bereit (und kann weiter unten gestreamt werden).

Die Platte ist auch eine Liebeserklärung an Liebesbriefe „von Männern aus der ganzen Welt, über Jahrzehnte geschrieben an eine Frau, deren Leben so spannend war wie auch geheimnisvoll“, wie es in einem Statement heißt.

Inspiriert sind die Lieder von einer wahren Begebenheit: Nach dem Tod der Mutter einer ihrer engsten Freundinnen (Geraldine Flower, nach ihr ist die LP benannt) fanden sie in deren Wohnung eine Kiste mit Liebesbekundungen. „Sie hatte neun Heiratsanträge bekommen, aber nie geheiratet“, erzählt Torrini, „wir haben angefangen, einige dieser Briefe, meist, aber nicht nur, von Männern zu lesen. Sie waren ziemlich besessen von ihr, total verknallt.“

Darin fand sich auch Erstaunliches, etwa dass Miss Flower einst einen Nebenjob hatte, bei dem sie ein Löwenjunges nachts durch die Friedhöfe Londons spazieren führte. Oder dass ihr ein Mann beichtete, beim Rasenmähen an sie zu denken (Torrini: „Das hatte so eine Sixties-Sexiness“).

In zwei Jahren entwickelte die Sängerin eine Erzählung in Songform als „biographischen Fiktion“, wie Torrini das Projekt nennt. Die Pointe ist, dass die Hauptfigur hier nur aus der Perspektive ihrer Liebhaber umkreist wird. Nebenbei ist das Album auch eine Feier der Freundschaft zwischen Torrini und Geraldine Flowers Tochter Zoe. Hätte sie nicht das Vertrauen gehabt, die Musikerin in die fantastische Welt ihrer Mutter einzuweihen, wäre dieses in wohl jedem Sinne liebevolle Popalbum nicht entstanden.

Im Sommer spielt Emiliana Torrini einige Festivals in Deutschland bevor es im Herbst auf Tour geht.

Emiliana Torrini live 2024 – Termine

25.07.2024 Karlsruhe, Zeltival

27.07.2024 Dortmund, Juicy Beats Festival

28.07.2024 Eltville, Heimspiel Knyphausen

02.10.2024 CH- Genf, PTR L’Usine

03.10.2024 CH-Winterthur, Salzhaus

05.10.2024 Stuttgart, Liederhalle Mozartsaal

06.10.2024 Köln, Gloria

07.10.2024 Leipzig, UT Connewitz

08.10.2024 Hamburg, Kampnagel

22.10.2024 AT-Wien, Theater Akzent

24.10.2024 Berlin, RBB Sendesaal