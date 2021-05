Beste Musik zum Autofahren: Queen überholen Beatles

Bislang wurden zwei neue Projekte im „Game Of Thrones“-Universum angekündigt. Nun sorgt ein weiteres für Aufsehen: „A Song Of Ice And Fire“.

Das Produktionsteam um „Game Of Thrones“ arbeitet allem Anschein nach an einem neuen Projekt, das den Namen „A Song Of Ice And Fire“ trägt. „A Song Of Ice And Fire“ nimmt Bezug auf Georg R.R. Martins gleichnamige Buchreihe. Diese handelt von Abenteuern, die auf die Zeit vor Westeros datieren. Die Nachricht wurde insofern bestätigt, als dass „Game Of Thrones“ und „House Of The Dragon“-Produktionsleiter Vince Gerardis die Serie auf der Webseite der Firma Startling Inc. auflisteten. Die Fanseite „winteriscoming.net“ bemerkte ebendiesen Zusatz bereits einen Monat bevor die Produktion des Spin-Offs „House Of The Dragon“ begann. Ebenso neu ist jedoch, dass…