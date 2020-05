Neue Fireside Session: Neil Young spielt „Harvest“ für Hühner und Lamas

Unterstützt werden in Deutschland lebende Musiker(innen) in finanzieller Notlage – aus den Bereichen Rock, Pop, Jazz, Hip-Hop, Metal, experimentelle und elektronische Musik.

Mit einem Hilfsprogramm unterstützt das deutsche Förder- und Exportbüro Musiker(innen) in der aktuellen Corona-Ausnahmesituation, in der Konzerteinnahmen ausfallen. Das Programm wird durch die Einnahmen einer Spendenaktion ermöglicht. Anträge für Hilfsprogramm sind ab Ende April möglich. Unterstützt werden in Deutschland lebende professionelle Musiker(innen) in finanzieller Notlage – aus den Bereichen Rock, Pop, Jazz, Hip-Hop, Metal, experimentelle und elektronische Musik. In der ersten Phase des Hilfsprogramms geht es um die fehlenden Einnahmen aus Auftritten in der Zeit vom 13. März bis Ende Mai 2020. Die Musiker(innen) müssen nach Angaben der Initiative für diesen Zeitraum mindestens fünf ausgefallene Shows nachweisen. Anträge ab Ende…