Neil Young: 50th-Anniversary-Box von „Harvest“

Zum 50. Geburtstag seines vierten Solo-Albums „Harvest“ veröffentlicht Neil Young eine Anniversary-Edition-Box. Das ab 02. Dezember erhältliche Set wird unter anderem eine unveröffentlichte 1971er-BBC-Performance des Albums, Outtakes, ein Buch inklusive Fotos sowie die zweistündige Doku „Harvest Time“ über die Entstehung des Albums enthalten.

Der Edition sind außerdem drei bisher unbekannte Tracks („Bad Fog of Loneliness“, „Dance Dance Dance“ und „Journey Through The Past“) aus den damaligen „Harvest“-Sessions beigefügt.

Vorbestellung des 50th-Anniversary-Bundles

Das Bundle kann unter anderem hier (LINK) vorbestellt werden. Bei Vorbestellung erhalten die Käufer*innen sofort den Download-Link zu einer unveröffentlichten Live-Version von „Heart Of Gold“ aus dem BBC-Konzert von 1971. Am 04. November erhalten die Käufer*innen außerdem Zugriff auf den „Harvest“-Outtake von „Journey Through The Past“.

Tracklisting des „Harvest“-50th-Anniversary-Bundles:

CD 1/LP 1 – „Harvest“

Out On The Weekend Harvest A Man Needs A Maid Heart Of Gold Are You Ready For The Country? Old Man There’s A World Alabama The Needle And The Damage Done Words (Between The Lines Of Age)

CD 2/LP 2 – Neil Young Live In Concert im Februar 1971 beim BBC

Out On The Weekend Old Man Journey Through The Past Heart of Gold Don’t Let It Bring You Down A Man Needs A Maid Love in Mind Dance Dance Dance

CD 3/7” Vinyl – „Harvest“-Outtakes

Bad Fog Of Loneliness Journey Through The Past Dance Dance Dance

DVD 1:

„Harvest Time“ (2-stündiger Dokumentarfilm)

DVD 2:

Neil Young Live In Concert beim BBC

Das Album „Harvest“ 1972

Bereits kurze Zeit nach Veröffentlichung 1972 erreichte das Album in Deutschland Platz vier der Charts und erhielt drei Mal Gold.

Das aktuelle Album „Toast“

Dieses Jahr ist außerdem das Kooperationsalbum „Toast“ von Neil Young und der Band Crazy Horse erschienen: