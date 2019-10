Neuer Song von Leonard Cohen: „Happens To The Heart“

Nach „The Goal“ vor einigen Wochen gibt es weitere neue Musik des verstorbenen Leonard Cohen. „Happens To The Heart“ ist erneut eine äußerst ruhige, geradezu leise Nummer – deutlich geprägt von Cohens inwendiger Beschäftigung mit dem Buddhismus. Die Lyrics kommen einem Bekenntnis gleich:

I was always working steady

But I never called it art

I got my shit together

Meeting Christ and reading Marx

It failed my little fire

But it’s bright the dying spark

Go tell the young messiah

What happens to the heart