ROLLING STONE präsentiert Nick Cave and the Bad Seeds: Tickets, Termine, Vorverkauf

Im März kommen The 1975 für vier Konzerte nach Deutschland

The 1975 kommen im März 2020 für vier Konzerte nach Deutschland. Matthew Healy und Band gastieren in München, Frankfurt, Düsseldorf und Berlin und stellen ihr viertes Album „Notes on a Conditional Form“ vor. The 1975 Do. 19.03.2020 München Zenith Fr. 20.03.2020 Düsseldorf Mitsubishi Electric Halle Mo. 23.03.2020 Frankfurt Jahrhunderthalle Do. 26.03.2020 Berlin Velodrom Samsung Prio Tickets: Mi., 18.09.2019, 10:00 Uhr (online Pre-Sale, 48 Stunden) www.samsung.com/de/members/priotickets MagentaMusik Prio Tickets in Kooperation mit Samsung: Mi., 18.09.2019, 10:00 Uhr (online Pre-Sale, 48 Stunden) www.magenta-musik-360.de/prio-tickets Ticketmaster Presale: Do., 19.09.2019, 10:00 Uhr (online Pre-Sale, 24 Stunden) www.ticketmaster.de/presale Allgemeiner Vorverkaufsstart: Fr., 20.09.2019, 10:00 Uhr www.livenation.de/artist/the-1975-tickets www.ticketmaster.de Ticket-Hotline:…