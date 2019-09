Nick Cave überraschend ankündigte, dass das neue Album mit den Bad Seeds bereits nächste Woche am 04. Oktober erscheinen wird. „Ghosteen“ ist der Nachfolger des Traueralbums „Skeleton Tree“ aus dem Jahr 2016. Bislang kann die Platte noch nicht vorbestellt werden.

Über die neuen Songs sagte der Sänger während einer Veranstaltung in Melbourne Anfang des Jahres, dass er „sehr, sehr begeistert davon“ sei. Bereits im September bestätigte Caves Frau Suzie Bick, dass die Band in Los Angeles an neuem Material arbeitet. „Einige seiner Lieder kommen ihm nachts in seinen Fieberträumen“, sagte sie damals. „Es sind seine Fieberlieder.“

„Ghosteen“ wird ein Doppelalbum sein. Damit wäre es nach „Abattoir Blues/The Lyre of Orpheus“ (2004) bereits sein zweites. Eine Seite ist den Kindern und eine Seite ihren Eltern gewidmet.

Für die Fan-Seite Red Hand Files wurde Cave konkret:

Dear Joe,

You can expect a new album next week.

It is called Ghosteen.

It is a double album.

Part 1 comprises of eight songs.

The Spinning Song

Bright Horses

Waiting For You

Night Raid

Sun Forest

Galleon Ship

Ghosteen Speaks

Leviathan

Part 2 consists of two long songs, linked by a spoken word piece.

Ghosteen

Fireflies

Hollywood

The songs on the first album are the children.

The songs on the second album are their parents.

Ghosteen is a migrating spirit.

Love, Nick