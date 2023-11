Nick Cave gibt jungem Sänger Selbstbewusstseinstipp: „Du musst singen!“

Der 17-jährige Eugenio aus Rom ist Teil einer Band, mit der er bald eine EP herausbringen möchte. Da es dem jungen Sänger aber eigenen Angaben zufolge an Selbstbewusstsein mangelt, bat er Nick Cave in seinem Blog „Red Hand Files“ um einen Ratschlag. Er fragte ihn, was wohl besser sei – warten, bis er etwas erschaffen habe, auf das er zu hundert Prozent stolz sei oder einfach etwas aufnehmen und veröffentlichen, was er bereits habe?

Auch Nick Cave hatte mal „keine Ahnung vom Singen“

„Ich bin 17 Jahre alt und weiß nicht, ob ich eine EP aufnehmen und veröffentlichen will, an der ich mit einer Band mit einigen Freunden von mir gearbeitet habe und auf die ich sehr stolz bin, was den instrumentalen Teil angeht, aber ich weiß, dass mein Gesang besser sein könnte und dass ich noch ein bisschen warten könnte, um etwas zu schaffen, auf das ich 100%ig stolz bin, aber trotzdem will ich nicht mehr warten, weil wir die Chance haben, in einem tollen Studio aufzunehmen, und ich will den Prozess nicht verlangsamen. Was soll ich also tun?“, lautete die Nachricht des Teenagers.

Nick Cave antwortete ihm und machte dem jungen Sänger Mut, indem er von seinen eigenen Anfängen erzählte. Auch für ihn wäre es anfänglich nicht leicht gewesen und seine Karriere sei nicht deshalb so erfolgreich gewesen, weil er talentiert, sondern weil er hartnäckig war. Er schrieb: „Als ich mit dem Singen anfing, war ich genau so alt wie du jetzt, und ich hatte keine Ahnung, wie man singt. In meiner Band, die sich aus Schulfreunden zusammensetzte, galt ich allgemein als der Unmusikalische. Ich wurde zum Sänger, nicht weil ich besonders talentiert war, sondern weil ich die Hartnäckigkeit besaß, mich vor die Leute zu stellen, mit nichts als Mangel und Prahlerei, und munter in die Verurteilung derer zu treten, die das Pech hatten, mich zu hören. Ich sang und sang und sang noch mehr, weil ich wusste, dass Sänger so etwas tun.“

Cave erklärte weiter: „Schließlich fand ich eine Stimme, die ich als meine eigene bezeichnen konnte und die vor allem eine Melodie tragen konnte. Dadurch lernte ich etwas Wertvolles – eine Art trotzige Widerstandsfähigkeit gegenüber den Botschaften, meist in meinem eigenen Kopf, die mir sagten, dass mein Gesang besser sein könnte. Ich wurde hart und schützte meine Vision und lernte, dass das, was besser sein könnte, in Wirklichkeit die immerwährende Energie war, die mich vorwärts trieb.“

„Du musst singen!“

„Wenn du Sänger werden willst, Eugenio, dann musst du singen und singen und noch mehr singen. Ob du ins Studio gehst oder nicht, wenn du die Gelegenheit dazu hast, steht eigentlich nicht zur Debatte. Es ist deine Pflicht dir selbst gegenüber, dies zu tun. Wenn du diese Gelegenheiten zum Singen nicht wahrnimmst, wirst du vielleicht für immer der melancholische Junge sein, der durch das Fenster eines Traums blickt, den du nie selbstbewusst genug verwirklichen konntest, und es gibt kaum etwas Traurigeres auf dieser Welt als jemanden, der seine Träume aufgibt“, ermutigte er seinen Fan.

Um das Selbstbewusstsein des Teenagers zu stärken, erklärt Cave ihm, dass er mit seinen Gedanken nicht alleine sei und es auch ihm selbst mal so ging: „Fünfzig Jahre sind vergangen, seit ich ein Junge in deinem Alter war – ich zweifelte und fragte mich über dieselben Dinge, die du jetzt tust – aber hier bin ich und singe immer noch. Ich schreibe dir aus einem Studio im Westen New Yorks, wo ich meine neueste Platte abmische, und während die neuen und wunderschönen Lieder mich umspülen, fühle ich mich inspiriert, dir zu sagen, dass das Privileg, diesen verletzlichsten aller Berufe auszuüben – Sänger zu sein –, unermesslich ist. Und wenn ich hier sitze und darüber nachdenke, kann ich – mit einer nicht geringen Portion Stolz – sagen, dass meine Stimme inzwischen ziemlich gut geworden ist, aber sie könnte immer noch besser sein.“

„Bist du also ein Sänger, Eugenio? Bist du es? Wenn ja, dann gibt es wirklich keine andere Möglichkeit – geh‘ ins Studio und probiere es aus. Wir sind verpflichtet, unser Bestes zu geben, um das zu werden, was wir sein wollen, sonst bleiben wir für immer die traurigen Begleiter unserer eigenen Niederlage. Sing, Eugenio, sing. In Liebe, Nick“, beendete er seinen Brief an den 17-Jährigen.

Neue Musik von Nick Cave

Neben seinen aufmunternden Worten für den jungen Sänger gab der 66-Jährige kürzlich bekannt, dass er mit seiner Band, The Bad Seeds, begonnen hat, die neue Platte abzumischen. Dies hatte er über Facebook öffentlich gemacht, nachdem sie ihre Tour beendet hatten. Dort schrieb er: „Ich packe heute, um Los Angeles zu verlassen, und fahre dann nach Buffalo, um das neue Bad-Seeds-Album abzumischen.“

Das Album wird der Nachfolger des 2019 erschienenen Werks „Ghosteen“.

