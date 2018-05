Im September 2018 ist Nick Mason mit seiner neuen Supergroup unter dem Namen Nick Mason’s Saucerful Of Secrets in Deutschland zu sehen. Gemeinsam mit dem ehemaligen Schlagzeuger von Pink Floyd spielen Gary Kemp, Gitarrist von Spandau Ballet, Gitarrist Lee Harris von den Blockheads, Bassist Guy Pratt, der bei Pink Floyd Roger Waters ersetzte, und der Komponist Dom Beken frühe Songs von Pink Floyd aus den Alben „The Piper At The Gates Of Dawn“ und „A Saucerful Of Secrets“.

Weiterlesen Pink Floyd: Live-Album „Pulse“ erscheint als Deluxe-Boxset auf Vinyl Was für ein Jahr für Fans von Pink Floyd: Zusätzlich zur LP-Neuauflage von „The Piper At The Gates of Dawn“ am Record Store Day erscheint im Mai ein Deluxe-Boxset von „Pulse“. Die Band startete gerade ihre Tournee in London. Jahrelang war Nick Mason live nicht mehr zu sehen. Gemeinsam mit seinen Kollegen von Pink Floyd spielte er 2005 bei Live 8. 2012 war er dann noch einmal gemeinsam mit Mike Rutherford, Richard Jones und Ed Sheeran aufgetreten, um den Pink-Floyd-Evergreen „Wish You Were Here“ zu präsentieren.

ROLLING STONE präsentiert die sechs Deutschlandkonzerte vonNick Mason’s Saucerful Of Secrets . Der Vorverkauf läuft seit Freitag (25. Mai).

Nick Mason’s Saucerful Of Secrets live 2018

04.09. Rostock, Moya

11.09. Düsseldorf, Mitsubishi Electric Hall

13.09. Hamburg, Laeiszhalle

15.09. Stuttgart, Liederhalle Beethovensaal

16.09. Berlin, Tempodrom

17.09. Leipzig Haus Auensee

Weitere Highlights