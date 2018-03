Pink Floyd: Live-Album „Pulse“ erscheint zum ersten Mal auf Vinyl

Erst „The Piper At The Gates of Dawn“ am Record Store Day – und nun „Pulse“! Die Nachlassverwaltung von Pink Floyd funktioniert prächtig und bringt auch 2018 eine Reihe von spektakulären Wiederveröffentlichungen hervor. Am 18. Mai wird eine remasterte Ausgabe des Live-Albums „Pulse“ als 4-LP-Box in den Handel kommen. Dabei handelt es sich um die erste Neuauflage, seit die Platte im Jahr 1995 erschienen ist.

Die Songs wurden von den Originalbändern von James Guthrie, Joel Plante und Bernie Grundman neu gemastert und auf 180 Gramm Vinyl gepresst. Dazu gibt es individuelle Innen- und Außenhüllen.

„Pulse“: Alle Songs von „Dark Side Of The Moon“ live

Wie auch schon die damalige Kassettenveröffentlichung der Live-Aufnahme wird die Platte den Track „One Of These Days“ enthalten, der für die CD-Ausgabe ausgespart wurde. Ein 52-seitiges Hardcover-Fotobuch liegt dem Set bei. Aubrey Powell von Hipgnosis und Peter Curzon, der mit dem verstorbenen Hipgnosis Mitgründer Storm Thorgerson das Original-Artwork erstellte, re-designten das Cover-Artwork.

Nach ihrer „Division Bell“-Tournee brachten Pink Floyd im Juni 1995 die von James Guthrie produzierte Live-Einspielung „Pulse“ als Doppel-CD auf den Markt. Das Album enthält neben Klassikern wie „Shine On You Crazy Diamond“ und „Astronomy Domine“ eine alle Songs von „Dark Side Of The Moon“ als Live-Versionen sowie eine komplette LP-Seite mit Zugaben.

