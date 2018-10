All That Remains: Details zum Tode Oli Herberts

All That Remains haben bestätigt, dass Oli Herbert am Mittwochmorgen (17. Oktober) verstorben ist. Der Musiker wurde 44 Jahre alt.

Auch ein Sprecher des Gitarristen bestätigte den Todesfall. Ohne nähere Angaben zu machen, ist von einem „unerwarteten Unfall“ die Rede, der auf Herberts Anwesen passiert sei.

Statement zum Tode Oli Herberts:

On behalf of Oli’s wife and family I can confirm that Oli Herbert passed away yesterday unexpectedly as a result of an accident which occurred on the property of his home. He was 44 years old. No further details are being released at this time. Funeral arrangements are pending and will be announced once that information is available. The family requests for privacy during this time but does wish to express their appreciation to fans worldwide for the outpouring of condolences.

Die Untersuchungen zum Ableben des Musikers dauern an. Wie „TMZ“ erfahren haben will, habe die Polizei den Leichnam „in einem Teich nahe seines Hauses in Connecticut“ gefunden. Fremdverschulden werde ausgeschlossen, jedoch sei eine Autopsie angeordnet worden.

Statement der Witwe Beth

Herberts Witwe Beth hat ebenfalls ein Statement zum Tode ihres Gatten veröffentlicht. Auch sie sagt, dass erst nach Abschluss der Untersuchungen Details zum Hergang herausgebracht werden würden.

„Hello everyone this is Beth, Oli’s widow. Thank you all for the kind thoughts and words. I don’t want to go into what happened until we have a complete picture, but as soon as we do there will be a statement from the family on this page. In the meantime, please respect our privacy as there are still relatives being informed of Oli’s passing. Thank you.“