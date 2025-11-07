Die Beatles-Anthologie in neuem Gewand: Tickets zur Kinovorführung gewinnen

So arbeiteten die Beatles am „Weeping Sound“ für das White Album

Vor drei Jahrzehnten revolutionierte eine achtteilige Beatles-Anthologie die Welt der Musikdokumentationen: John Lennon, Paul McCartney, George Harrison und Ringo Starr erzählten in „The Anthology“ ihre eigene Geschichte – in ihren eigenen Worten. Nun kehrt die Beatles-Anthologie restauriert und neu aufgelegt zurück. Teil 4 der Dokuserie wird am 20. Oktober einmalig in Berlin auf großer Kino-Leinwand gezeigt. ROLLING STONE verlost an fünf glückliche Gewinner je zwei Tickets.

Restauriert und neu aufgelegt

Die acht Originalfolgen der Serie zeichnen die Reise der Band nach, die in Liverpool und Hamburg begann und bald die ganze Welt in ihren Bann zog. Die Anthologie lässt Musikgeschichte wieder aufleben – von der Beatlemania, denm prägenden Auftritt in den USA, die Rolle der Band als Pioniere der Gegenkultur der 1960er Jahre, ihre spirituelle Suche in Indien bis hin zu ihrem Zerfall.

Die Restaurierung für die Neuauflage wurde von Apple Corps, Wingnut Films und Park Road Post unter der Leitung von Peter Jackson und Giles Martin durchgeführt. Letzterer hat auch neue Audio-Mixe für die meisten Musikstücke erstellt.

Musikalisch besteht die „Anthology“, ursprünglich von George Martin kuratiert und nun von Giles Martin remastered, aus drei Doppelalben mit seltenem Material. Sie bieten einen Einblick in die frühe Entwicklung der Songs, die heute als Klassiker gelten.

Neunte Episode mit bisher unveröffentlichtem Material

„Anthology“ erscheint in seiner Neuauflage am 26. November 2025 exklusiv auf Disney+. Neu ist nicht nur die Restaurierung von Bild und Ton: Hinzugefügt wurde eine neunte Episode mit bisher unveröffentlichtem Material. Diese zeigt McCartney, Harrison und Starr in den 1990er Jahren bei der Arbeit an der Anthologie und in Reflexionen über die gemeinsame Zeit als Band.

Vierter Teil in exklusivem Screening

Der vierte Teil der Anthologie enthält außerdem 13 bisher unveröffentlichte Demos und Session-Aufnahmen sowie weitere seltene Stücke. Zudem wurden zwei Songs neugemischt: „Free As A Bird“ und „Real Love“. Auch der jüngste Song der Beatles, „Now and Then“, ist enthalten. Alle drei Singles entstanden aus Heimdemos, die Lennon in den 1970er Jahren aufgenommen hatte und die später von McCartney, Harrison und Starr mit Gesangs- und Instrumentalparts ergänzt wurden.

Hier das neue Mix von „Free As A Bird“ anhören

Bevor die Anthologie in voller Länge auf der Streaming-Plattform erscheint, können Fans einen exklusiven Einblick in den musikalisch besonders interessanten vierten Teil der Dokuserie erhalten. Dieser wird am 20. Oktober im „Acht“ in Berlin gezeigt. Einlass ist um 16 Uhr, Beginn um 17 Uhr, in der Schönhauser Allee 8, 10119 Berlin. Für die glücklichen Gewinner gibt es Getränke (zwei Bons pro Person) und Popcorn.

So kann man gewinnen

ROLLING STONE verlost die Boxen an drei glückliche Gewinner. Wer teilnehmen möchte, möge eine E-Mail an gewinnen@rollingstone.de mit Name, Adresse und Telefonnummer senden. In die Betreffzeile gehört das Stichwort „Beatles-Anthologie“. Teilnahmeschluss ist der 17.11.25.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Erfolg!