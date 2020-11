Paul McCartney: „Manchmal wäre ich gerne mehr wie Bob Dylan“

Zum 100. Geburtstag der Cartoon-Figur Rupert Bear veröffentlicht Paul McCartney seinen selbstgeschriebenen Kurzfilm von 1984 in restaurierter Fassung.

Im Jahr 1984 arbeitete Paul McCartney an einem eher ungewöhnlichen Projekt: Gemeinsam mit dem Regisseur Geoff Dunbar entwickelte der Beatle einen animierten Kurzfilm über Rupert Bear – eine Cartoon-Figur, die von Mary Tourtel erschaffen wurde und am 8. November 1920 in der Zeitung „Daily Express“ Premiere feierte. Zum Anlass von Ruberts 100. Geburtstag wurde der Kurzfilm nun in einer neuen restaurierten Version herausgebracht. Schaut Euch den Film „Rupert and the Frogsong“ hier an: https://www.youtube.com/watch?v=WTnYi_05rrs&feature=emb_title In einem kurzen Intro erzählt der Regisseur Geoff Dunbar davon, wie das Projekt damals entstanden war. „Paul bat mich, mir dieses Rupert-Projekt anzusehen“, erklärt der Filmemacher…