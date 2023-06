Paul McCartney: Deshalb hat Bruce Springsteen Konzerte für alle ruiniert

Paul McCartney und Bruce Springsteen treten hier am vierten Tag des Glastonbury Festivals auf der Pyramid Stage in Worthy Farm, Pilton, am 25. Juni 2022 in Glastonbury, England auf.

Paul McCartney hat in einer neuen Podcast-Episode über Bruce Springsteen gewitzelt: Der 81-jährige Beatle sprach in einer neuen, einstündigen Episode von „Conan O’Brien Needs A Friend“ darüber, dass der 73-jährige „Boss“ Konzerte „für alle ruiniert“ habe, da die Fans wegen ihm jetzt drei- bis vierstündige Konzerte erwarten würden, und zwar von allen anderen Künstlern auch. Springsteen habe, McCartney zufolge, den Trend zu „stundenlangen Mammutkonzerten“ ausgelöst – im Gegensatz zu den Glanzzeiten der Gruppe aus Liverpool in den 60er-Jahren, als sie „mit etwas Glück nur eine Stunde spielten“.

Macca zum Boss: „Das ist deine Schuld, Mann!“

Macca führt näher aus: „Heutzutage gibt es so ziemlich immer einen Hauptact und eine Vorgruppe. Damals [in den 1960er-Jahren] standen viele Leute auf der Liste, weil niemand lange auftrat, heute treten die Leute drei oder vier Stunden auf. Ich gebe Bruce Springsteen die Schuld – ich habe es ihm gesagt, ich habe gesagt: ,Das ist deine Schuld, Mann‘.

Empfehlung der Redaktion Glastonbury Festival: Elton John gedenkt George Michael mit emotionalem Auftritt

McCartney humorvoll: „Man kann jetzt nicht mehr nur eine Stunde spielen. Früher haben wir eine halbe Stunde gemacht. Das war das Ding der Beatles – eine halbe Stunde, und dafür wurden wir bezahlt.“

Letztes Jahr feierte Macca seinen 80. Geburtstag – mit einem dreistündigen Headline-Set in Glastonbury. Aktuell stellt er in der National Portrait Gallery in London seine Bilder aus, die er im Alter von 21 Jahren geschossen hat. Die Galerie mit der Ausstellung „Paul McCartney Photographs 1963–64: Eyes of the Storm“ hat vom 28. Juni bis zum 1. Oktober geöffnet.

Die ganze Folge kann man hier anhören:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Spotify Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Bruce-Springsteen-Konzerte in Deutschland

Bruce Springsteen und seine The E Street Band sind dieses Jahr nach sechs Jahren Europa-Konzert-Pause wieder auf Tour – mit einigen Deutschland- und Österreichterminen:

21.06.2023: Düsseldorf, Merkur Spiel-Arena (Bericht und Kritik hier lesen)

15.07.2023: Hamburg, Volksparkstadion

18.07.2023: Wien, Ernst-Happel-Stadion*

21.07.2023: Hockenheim, Hockenheimring

23.07.2023: München, Olympiastadion

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren