PERFORMANCE: Der IMA 2019 in der Verti Music Hall

Sting kommt im kommenden Jahr auf große Sommer-Tour und präsentiert seine größten Hits.

Sting ist 2020 wieder in Deutschland unterwegs. Auf seiner ausgiebigen Konzert-Reise besucht er neun deutsche Städte in attraktiven Spielstätten. Der Sänger präsentiert it seiner „My Songs“-Tournee unter freiem Himmel und bei ein paar Arena-Konzerten seine größten Hits - inklusive der Songs von The Police. Auch „English­man In New York“, „Every Breath You Take“ und „Roxanne“ werden auf jeden Fall gespielt. Tickets gibt es ab 30. Oktober ab 18 Uhr im offiziellen Ticketmaster Presale vor dem allgemeinen Vorverkaufsstart (bis Donnerstag, 31.10., um 17 Uhr). Kunden der Telekom und von Samsung können sogar schon um 10 Uhr am 30. Oktober zuschlagen. Sting…